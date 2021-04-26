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В Кыргызстане 68% отказов от вакцин по религиозным убеждениям

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане в 2020 году зарегистрировано более 7 тысяч отказов от вакцинации детей. Об этом на пресс-конференции 26 апреля сообщила директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова.

Из них более 68% родителей отказываются от прививок по религиозным убеждением, еще 20% не доверяют качеству вакцин.

"Мы усилили всю свою коммуникационную работу с населением для повышения доверия граждан к вакцинам. Самое главное, что мы достигли - это работа с нашим ДУМК. С 2019 года мы усилили эту работу. Самое большое достижение, что мы совместно с ЮНИСЕФ приняли резолюцию взаимодействия государства и религиозных организаций по иммунизации. Минздрав не остается один со своей проблемой - нам помогают органы местного самоуправления и религиозные лидеры", - сказала Ишенапысова.

На пресс-конференции было отмечено, что с 26 апреля по 2 мая по инициативе Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения в Кыргызстане проводится Европейская неделя иммунизации (ЕНИ-2021).


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URL: https://www.vb.kg/400083
Теги:
вакцина, Кыргызстан, иммунопрофилактика, коронавирус, карантин, Минздрав
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