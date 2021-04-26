В ЕАЭС продлен беспошлинный импорт продукции против COVID-19

В Евразийском экономическом комиссии союзе продлен до 30 июня 2022 года беспошлинный ввоз на его территорию ряда товаров для борьбы с распространением коронавируса. Такое решение принято на очередном заседании Совета Евразийской экономической комиссии, состоявшемся в Москве.

Как отметила в ходе брифинга помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, данное решение будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2021 года.

Ранее сообщалось, что с этого числа в рамках ЕАЭС вновь начинает действовать пошлина на импорт ряда товаров, используемых для предупреждения и предотвращения распространения COVID-19. Речь идет о некоторых компонентах и материалах для производства лекарственных и дезинфицирующих средств, медицинских препаратах, респираторах, защитных очках, резиновых перчатках, медицинских изделиях и аппаратуре, а также о боксах и носилках для транспортировки пациентов.

Напомним, что весной 2020 года ЕЭК приняла решение обнулить импортные пошлины на некоторые виды продукции, ввозимой в ЕАЭС для борьбы с коронавирусом. ЕЭК несколько раз продлевала беспошлинный ввоз на такие товары и корректировала список продукции. Например, в октябре 2020 года была восстановлена импортная пошлина на тест-системы для выявления заболевания, готовые противовирусные дезинфицирующие средства, лабораторные термосумки и медицинские морозильники, бинты, вату, марлю и одноразовые средства индивидуальной защиты.