Погода
$ 84.75 - 84.90
€ 101.82 - 103.32

В ЕАЭС продлен беспошлинный импорт продукции против COVID-19

210  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Евразийском экономическом комиссии союзе продлен до 30 июня 2022 года беспошлинный ввоз на его территорию ряда товаров для борьбы с распространением коронавируса. Такое решение принято на очередном заседании Совета Евразийской экономической комиссии, состоявшемся в Москве.

Как отметила в ходе брифинга помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, данное решение будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2021 года.

Ранее сообщалось, что с этого числа в рамках ЕАЭС вновь начинает действовать пошлина на импорт ряда товаров, используемых для предупреждения и предотвращения распространения COVID-19. Речь идет о некоторых компонентах и материалах для производства лекарственных и дезинфицирующих средств, медицинских препаратах, респираторах, защитных очках, резиновых перчатках, медицинских изделиях и аппаратуре, а также о боксах и носилках для транспортировки пациентов.

Напомним, что весной 2020 года ЕЭК приняла решение обнулить импортные пошлины на некоторые виды продукции, ввозимой в ЕАЭС для борьбы с коронавирусом. ЕЭК несколько раз продлевала беспошлинный ввоз на такие товары и корректировала список продукции. Например, в октябре 2020 года была восстановлена импортная пошлина на тест-системы для выявления заболевания, готовые противовирусные дезинфицирующие средства, лабораторные термосумки и медицинские морозильники, бинты, вату, марлю и одноразовые средства индивидуальной защиты.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/400087
Теги:
граница, лекарства, ЕАЭС, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  