В Чуйской области словесная перепалка закончилась огнестрелом

В Чуйской области мужчина стрелял в местного жителя из ружья. Об этом сообщает ГУВД Чуйской области.

Как отмечается, 25 апреля 2021 года в ОВД Панфиловского района по линии 102 поступило сообщение об огнестрельном ранением мужчины возле рынка в городе Каинды.

- Установлено, что примерно в 01:30 часов в ночь на 25 апреля 2021 года у отдыхающей компании нескольких ребят произошла небольшая словесная перепалка между двумя ребятами с другой компанией. Один из представителей второй стороны произвел два выстрела в сторону компании молодых ребят, и скрылся. В результате 22-летний П.Б. с дробовым ранением в предплечье и бедер и с травматическим шоком был доставлен в территориальную больницу района, - говорится в информации ГУВД Чуйской области.

Сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области в совершении вышеуказанного преступления задержан подозреваемый - 27-летний местный житель А.А.

- У него изъято оружие, из которого был осуществлён выстрел. Назначены необходимые экспертизы. В настоящий момент задержанный был водворён в ИВС. Досудебное производство продолжается, - добавили в ГУВД Чуйской области.