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В Чуйской области словесная перепалка закончилась огнестрелом

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- Виктория Гунгер
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В Чуйской области мужчина стрелял в местного жителя из ружья. Об этом сообщает ГУВД Чуйской области.

Как отмечается, 25 апреля 2021 года в ОВД Панфиловского района по линии 102 поступило сообщение об огнестрельном ранением мужчины возле рынка в городе Каинды.

- Установлено, что примерно в 01:30 часов в ночь на 25 апреля 2021 года у отдыхающей компании нескольких ребят произошла небольшая словесная перепалка между двумя ребятами с другой компанией. Один из представителей второй стороны произвел два выстрела в сторону компании молодых ребят, и скрылся. В результате 22-летний П.Б. с дробовым ранением в предплечье и бедер и с травматическим шоком был доставлен в территориальную больницу района, - говорится в информации ГУВД Чуйской области.

Сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области в совершении вышеуказанного преступления задержан подозреваемый - 27-летний местный житель А.А.

- У него изъято оружие, из которого был осуществлён выстрел. Назначены необходимые экспертизы. В настоящий момент задержанный был водворён в ИВС. Досудебное производство продолжается, - добавили в ГУВД Чуйской области.


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URL: https://www.vb.kg/400090
Теги:
ГУВД, оружие, Чуйская область, Кыргызстан
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