Погода
$ 84.75 - 84.90
€ 101.82 - 103.32

В Узбекистане депутаты нашли способ снизить цены на масло

241  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Депутаты нашли способ снизить цены на масло. Они предлагают освободить импорт растительного масла от НДС, а экспорт – ограничить, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные депутата Расула Кушербаева.

Депутаты нижней палаты парламента приняли закон, который направлен на предотвращение необоснованного повышения цен.

Документ предусматривает освобождение от НДС с 1 мая до 31 декабря 2021 года:

  1. импорта растительного масла, семян подсолнечника, льна и сои;
  2. оборота по производству и (или) реализации растительного масла;

При этом субъектам предпринимательства будет разрешено экспортировать не более 50% импортного подсолнечного масла и масла, произведённого в результате переработки импортированных семян подсолнечника. Контроль этого пункта должен обеспечить Государственный таможенный комитет.

Закон был отправлен для одобрения в Сенат, затем его должен подписать президент Узбекистана.

"Надеюсь, что этот закон поспособствует снижению цен на масло уже в ближайшие дни", – написал Кушербаев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/400092
Теги:
парламент, Узбекистан, цены
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  