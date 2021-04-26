В Узбекистане депутаты нашли способ снизить цены на масло

Депутаты нашли способ снизить цены на масло. Они предлагают освободить импорт растительного масла от НДС, а экспорт – ограничить, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные депутата Расула Кушербаева.

Депутаты нижней палаты парламента приняли закон, который направлен на предотвращение необоснованного повышения цен.

Документ предусматривает освобождение от НДС с 1 мая до 31 декабря 2021 года:

импорта растительного масла, семян подсолнечника, льна и сои; оборота по производству и (или) реализации растительного масла;

При этом субъектам предпринимательства будет разрешено экспортировать не более 50% импортного подсолнечного масла и масла, произведённого в результате переработки импортированных семян подсолнечника. Контроль этого пункта должен обеспечить Государственный таможенный комитет.

Закон был отправлен для одобрения в Сенат, затем его должен подписать президент Узбекистана.

"Надеюсь, что этот закон поспособствует снижению цен на масло уже в ближайшие дни", – написал Кушербаев.