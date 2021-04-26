Адилет Дубанаев назначен заместителем председателя ГНС

Адилет Садырбекович Дубанаев распоряжением премьер-министра КР от 23 апреля 2021 года назначен заместителем председателя Государственной налоговой службы при Министерстве экономики и финансов КР. Об этом сообщили в ГНС.

Как отмечается, 26 апреля новый заместитель председателя ГНС представлен коллективу ведомства. Он будет курировать вопросы цифровизации налоговых процедур.

Дубанаев ранее занимал должность заведующего сектором налоговой и таможенной политики отдела экономики и финансов Аппарата правительства КР. Кроме этого, является членом Координационного совета по вопросам цифровизации налогового и таможенного администрирования.