"Газпром" построит в Кыргызстане новую газораспределительную станцию

В Кыргызстане появится новая газораспределительная станция "Кант", которая сооружается компанией "Газпром Кыргызстан". По информации компании, строительство новой ГРС и газопровода-отвода к ней было начато в конце 2020 года, ввод в эксплуатацию этих объектов запланирован на начало лета текущего года.

Как отмечается, действующая станция эксплуатируется с 1971 года и подключена к старому газопроводу, который подвержен утечкам газа ввиду своей изношенности. Эти объекты не проходили модернизацию и обновление, их изношенное оборудование не в состоянии обеспечить безопасную и надежную поставку природного газа жителям и промышленным объектам города Кант.

Строящаяся станция будет запитана от нового газопровода-отвода "Бишкек – Кант – Токмок" протяженностью 62 километра, построенного в 2019 году. Он сооружен из высокопрочных углеродистых труб с усиленным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена, что придает дополнительную коррозийную стойкость и снижает аварийные риски.

Также новая ГРС будет полностью автоматизирована, отвечая современным требованиям в области безопасности. Системы автоматики, звуковые и световые сигнализаторы помогут быстро обнаружить утечку, перекрыть подачу газа и устранить проблему. Автоматика не подвержена влиянию человеческого фактора, поэтому будет круглосуточно следить за давлением газа, его температурой и физико-химическими характеристиками, а также моментально реагировать на отклонения или сбои в работе станции.

ГРС "Кант" спроектирована с учетом возможного увеличения потребления природного газа жителями, коммунально-бытовыми и промышленными предприятиями города. Ее выходное давление будет в два раза выше нынешнего. И даже если количество потребителей вырастет, жители и предприятия Канта не испытают проблем с нехваткой давления газа.

Как подчеркивается, новый объект повысит надежность газоснабжения не только Канта, но и всего севера Кыргызской Республики.