Кыргызская богиня Ай-Гунда: мифы и сказания

Одной из древнейших религий тюркско-язычных народов, живших на территории современного Кыргызстана, было Тенгрианство – система архаических языческих верований, обрядов и религиозных праздников. По мнению историков эта религия предположительно возникла в конце II - начале I тыс. до н.э., но не позднее V-III вв. до н.э. В этот период на всей территории Средней Азии жили кочевые племена саков, которые были огнепоклонниками и у них в качестве реликтовых верований сохранялся культ многобожия.

Согласно древнетюркским воззрениям в сонме богов этой религии главным выступает бог Тенгри, главной богиней, женой бога Тенгри - Умай-эне, богиней земли – Жер-Суу и богом подземного мира – Эрдик. В качестве второстепенных богов в древнетюркской мифологии приводится дух по имени Гунда.

В Русско-киргизском словаре К.К. Юдахина, т.1 (Фрунзе, 1985 г.) в качестве примера приводится божье существо по имени Ай-Гунда, что переведено как дух-покровитель планеты Луны по имени Гунда.

В астронимике (гр. astron – звезда + onomа – имя = название астрономических объектов) название имени духа Гунда является сложносоставным и состоит из двух слов " гун + да", где слово" гун" происходит от кыргызского слова "күн – солнце" + да (та, ла) – древнемонгольский аффикс. В кыргызском языке при новом словообразование в производных словах часто глухие согласные заменяются звонкими "Х" на "К" (хан-кан), а "К" на "Г" (кан-ган).

Да, та, ла – древнемонгольские аффиксы, которые в древнетюркском языке произносились как ды, ты, лы, образующие от имён существительных имена прилагательные со значением обладания или изобилия. В кыргызском языке эти аффиксы приняли вид луу, дуу, туу с тем же значением. И тогда имя Гунда можно перевести как солнечная луна или луна, освещаемая солнцем.

В русском языке в соответствии с грамматикой слово Гунда является женской формой имени, и тогда получается, что дух Гунда – это богиня.

В кыргызском же языке и языках других народов при имянаречении детей использовались однотипные имена, не указывающие на род и тогда носитель имени Гунда мог быть и мужского и женского пола, что и наблюдается у разных народов, где Гунда у одних народов бог, а у других богиня.

В кыргызскую мифологию бог Гунда проник из мифологии иранских народов, и в народном фольклоре прижился как бог-защитник от разных житейских невзгодов и от укусов змей и ядовитых насекомых и широко использовался в заговорах (бадик), заклинаниях и в молитвах от них. Вот пример одного из таких заклинаний:

О великий бог Гунда,

Возникла вновь в тебе нужда.

Снова к нам пришла беда,

Помоги нам как всегда.

На кыргызском языке бог - это "кудай", поэтому в соответствии с русской грамматикой это слово было переведено в значении мужского пола и Гунда стал богом мужского пола.

В религиях и фольклоре ирано-язычных народов, в частности в Персии, в Индии, в Абхазии в качестве божественного духовного существа выступает бог Гунда - отдельный дух мужского пола.

В Кыргызской мифологии это божество называлось Ай-Гунда – дух покровитель Луны по имени Гунда.

С древнейших времён в тюркской этнонимике были широко распространены цветовые атрибутивы, выделяющие то или иное племя от других племён. Известны они были в древнетюркское время и на Тянь-Шане. Могущественный союз тюргешских племён, созданный в VII веке состоял из двух племенных объединений кара-тюргешей и сары-тюргешей. В более поздней кыргызской этнонимике цветовой атрибутив тоже нашёл широкое отражение в названии племён и титулов их правителей Кара-хан (роды кара-багыш, кара-баргы, кара-кесек, кара-черик, кара-найман) и Сары-хан (роды сары-багыш, сары-баргы).

Соответственно каждое из этих племён поклонялось своему богу Гунде: Кара-Гунда (чёрный Гунда) и Сары-Гунда (жёлтый Гунда).

И здесь следует отметить такой факт, что в религиях и мифологии других народов бог Гунда был женского пола. При этом часто замечаемое в римской религии сопоставление мужского и женского божества имело место и в других религиях. Это было связано с тем, что при имянаречении детей у многих народов использовались одни и те же имена.. Поэтому определить по имени пол человека не представлялось возможным. И тогда в таких языках бог Гунда мог быть и мужского и женского пола.

В древности, особенно на Востоке, люди поклонялись многим богам. Так в языческих религиях наряду с божествами культа (лат. cultus - почитание) огня и воды, существовали и "природные" боги, символизирующие те или иные явления природы. Это были боги неба и земли, боги солнца и луны, два бога-покровителя ветра – добрый и злой.

Так, в Персии, Гунда - это главный персонаж местной мифологии; отдельный дух, покровитель всего. С этой точки зрения этот бог имеет два названия Ай-Гунда – дух-покровитель Луны; Жер-Гунда – дух-покровитель Земли.

В поволжских, русских и финно-угорских языках имя Гундя или Гундяй, которое у марийцев звучало как Кундей, и происходило от корня "кунд": известного как перевод с марийского языка на русский слов "край, местность, родная сторона" и было именем людей мужского пола. Некоторые исследователи-лингвисты предполагают, что слово "гундяй" - практически и есть "земляк".

В Индии один из главных духов-покровителей назывался Кунда и был женского пола. Согласно одной из местных легенд, одна из древних богинь, увидев шестерых симпатичных детей, воскликнула: "Какая гора детей!" и обняла всех, захватив их разом в одно объятие. Шестеро слились в одно существо с двенадцатью руками и глазами. Так появилась многорукая богиня Канда (по-сингальски "гора").

В абхазской мифологии Анана-Гунда – также женское имя богини плодородия, охоты и пчеловодства, покровительницы деторождения (анана – мать + гунда - красивая). Аналогичное значение имеет имя Гунда и на осетинском языке.

В древнегреческой мифологии духом Луны является божество женского пола, имя которого Селена (гр. selas – свет, блеск) и она является дочерью бога солнца (Гелиоса) и богини земли (Геи). На картинах художников того времени Селена изображалась молодой женщиной в диадеме-полумесяце, облачённая в наряд цвета шафрана. Она мирно освещает землю, заливая всё серебристым сиянием. Богиня эта считалась могущественной и сильной.

В древней славянской мифологии богиня Луны называлась Дивией (слав. - диво, дивная, вызывающая удивление).

У других народов также были свои боги, связанные с Луной. Например, у шумеров - бог Нанна, у древних египтян - Ях, а римляне называли богиню ночного неба Луной (лат. luna – месяц, небесное светило), имя которой и стало названием этой планеты.

Таким образом, на основе анализа мифологий многих народов было выявлено, что имя Гунда могли носить боги и мужского и женского пола и это вносило определённые недоразумения при определении пола богов.

Автор: Юрий Беляков