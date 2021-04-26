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Вандалы осквернили памятник панфиловца Ф.Стукошина на Северном кладбище

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- Виктория Гунгер
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Очередной вандализм! Северное кладбище, почетно-военный кубик, сорвали с памятника портрет(барельеф) панфиловца, известного художника Ф.М. Стукошина(1914-1974), и конечно же попутно оборвали рельефные буквы. Об этом в соцсетях написал его внук Федор Стукошин.

По его словам, также вандалы разломали стол и скамейки.

- Искатели цветмета до сих пор орудуют на кладбищах вне сомнений, с соседнего памятника погибшему летчику сорвали авиационный пропеллер. Долго ли будет твориться это безобразие? - возмутился он.

Напомним, в последнее время в Кыргызстане участились факты вандализма на кладбищах. Возможно, на эти факты стоит более пристально обратиться правоохранительным органам.


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URL: https://www.vb.kg/400109
Теги:
вандализм, ВОВ, кладбище, Бишкек, Кыргызстан
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