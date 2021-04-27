Кыргызстан и Татарстан расширят многосторонние связи

Активизации кыргызско-татарстанского сотрудничества посвящен начавшийся визит делегации посольства КР в РФ в Республику Татарстан. В делегацию, возглавленную послом Гульнарой-Кларой Самат, вошли представители государственных органов, деловых кругов и религиозной сферы Кыргызстана.

В центре внимания, как отметили в посольстве, - содействие реализации договоренностей, достигнутых по итогам переговоров президентов КР Садыра Жапарова и РТ Рустама Минниханова 24 февраля текущего года в Москве. В рамках визита, который продлится 26-29 апреля, запланирован ряд встреч в госорганах Татарстана, с представителями его крупных компаний.

Напомним, что теме исполнения договоренностей двух президентов была посвящена состоявшаяся в марте Москве встреча Гульнары-Клары Самат с заместителем премьер-министра РТ – Полномочным представителем РТ в РФ Равилем Ахметшиным. Он сообщил, что в целях углубления и определения новых направлений взаимодействия с Кыргызстаном в Татарстане по поручению Рустама Минниханова образована рабочая группа, которую возглавил вице-премьер-министр, министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов.

26 апреля кыргызская делегация, находящаяся в Казани, посетила Торгово-промышленную палату РТ, провела переговоры с ее с руководством и приняла участие в круглом столе с участием специалистов предприятий, представителей деловых кругов обеих республик. По итогам был подписан меморандум о сотрудничестве между ТПП КР и РТ.

В этот же день кыргызстанцы посетили особую экономическую зону "Алабуга", Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан, ознакомилась с работой Единого презентационного центра Татарстана. И обсудили с татарскими коллегами перспективы сотрудничества в торгово-экономической сфере, реализации совместных инвестиционных проектов.