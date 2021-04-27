Бедняков все больше в Кыргызстане

На прошлой неделе глава офиса Всемирного банка в Кыргызстане Навид Хасан сообщил представителям СМИ пренеприятную новость: число бедных людей в нашей стране увеличится с 31 процента в 2020 году до 35 процентов в этом. И главной причиной станет продолжающийся рост цен на товары первой необходимости, прежде всего продовольственные. Национальный статистический комитет подкрепил эти цифры своими тоже тревожными данными.

Оказывается, только за последние четыре месяца рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки составил 10,1 процента. И эта тенденция, судя по словам главы офиса Всемирного банка в КР, будет продолжаться в лучшем случае до сентября 2021–го.

Есть и другие неприятности. По данным Нацстаткома, овощи и картофель за последние три месяца подорожали на 14 процентов, фрукты на 2,1 процента, хлеб (!) - на 2,3 процента. Цены на молочную продукцию остались пока почти на прежнем уровне, но ходят слухи, что и она подорожает, причем значительно. Из–за повышения цен на корма себестоимость этой продукции постоянно увеличивается. Такая тенденция наблюдается во всем мире, но более состоятельные и благополучные страны переносят продовольственный кризис намного легче.

Ну а цены на мясо, растительное масло, сахар по–прежнему подрастают, правда, не так быстро, как в прошлом году. Сейчас говяжья вырезка стоит 550–560 сомов, растительное масло - 160 сомов, сахар - 64 сома. И это уже не шокирует кыргызстанцев - привыкли. Правда, покупательная способность наших граждан сократилась почти в два раза. Сейчас уже "редкая птица" залетает в мясной павильон. Люди со средним достатком начали перебиваться импортными окорочками да грудками, а как выживают бедняки - остается только догадываться.

Расстроил недавно вице–премьер–министр - министр экономики и финансов Улукбек Кармышаков. Он признался, что вернуть цены на мясо вряд ли удастся: "Выросли цены на корма, фермеры предпочитают отправлять свою продукцию в зарубежные страны", - сообщил он.

Сейчас известные экономисты и политологи всех мастей любят рассуждать о том, что всему виной выросший курс доллара и COVID–19. Дескать, в период пандемии границы закрылись и экспорт–импорт товаров, в том числе и продовольственных, сократился. Возможно, они правы, но дело не только в этом, а прежде всего в том, что страны, полагающиеся только на поставки продовольствия из–за границы и не обращающие внимания на развитие своей аграрной отрасли, станут банкротами как в политическом, так и в экономическом плане.

Кыргызстанцы сегодня открыто критикуют правительство за отсутствие грамотной, рассчитанной до мелочей программы вывода нашего сельского хозяйства из стагнации. Люди требуют от властей принятия срочных мер по ПОЛНОМУ САМООБЕСПЕЧЕНИЮ страны продовольствием, хотя бы самым необходимым. К сожалению, те молчат. А если и отвечают, то полумерами.