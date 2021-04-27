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Тихий ужас. Тротуаров в Бишкеке практически нет

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- Сергей Швец
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"Вечерний Бишкек" продолжает серию репортажей о состоянии столичных тротуаров. На этот раз акцент больше делался на частный сектор. Причем мы объехали как оживленные, так и внутренние, небольшие улочки. Забегая вперед, отметим, картина удручающая.

Для разгона предлагаем к просмотру тротуар на улице Шота Руставели ниже пересечения с Ахунбаева. Он наполовину есть, а наполовину его нет. Благо, в текущем году на этой магистрали проводится капитальный ремонт дороги по линии китайского гранта. А потому будет приведена в порядок и пешеходная дорожка.

Следующей идет улица Асаналиева (бывшая Некрасова). Это центральная магистраль Рабочего городка и движение на ней, как по дороге, так и по тротуарам, очень оживленное. Беда лишь в том, что последние в таком состоянии, что не везде можно пройти после дождя. Асфальта как такового нет. А на круговых артериях, таких как Красная, пешеходные дорожки и вовсе отсутствуют. Хотя если убрать вышедшие за красную линию заборы многих домовладений, то появится метр-полтора свободного пространства для их организации.

Улица Интергельпо это вообще тихий ужас. Как сама проезжая часть, так и тротуары. По ней уже давно плачет реконструкция, но у столичных властей все никак не доходят руки. При этом дорога весьма оживленная, так как по ней часть водителей в час-пик объезжает перекресток Чуй-Фучика. Да и пешеходов хватает.

Ну и раз заговорили о Фучика, то грех не рассказать, в каком состоянии находятся тротуары там. И состояние это плачевное – асфальта местами вообще нет, а там, где он есть, покрытие нуждается в замене. Наверное, поэтому в свое время вдоль артерии возник декоративный забор, якобы защищающий местных жителей от шума трассы. В реальности же властям просто нужно было скрыть нелицеприятный вид старых домов и тротуаров перед проведением крупного саммита.

Еще одной из центральных трасс с ужасными пешеходными дорожками является улица Махатмы Ганди. На фоне отремонтированной магистрали они выглядят еще неказистее. Все, как и в описанных выше случаях – отсутствие асфальта, грязь, лужи.

Про частный сектор в северной части столицы и говорить нечего. Большинство его улиц, таких как Манаса, Турусбекова, Тыныстанова и других ниже пересечения с проспектом Жибек-Жолу вообще не имеют тротуаров. И отчасти причиной этого являются вынесенные за красную линию заборы. Хотя и со стороны мэрии нет никаких потуг организовать пешеходные дорожки для местных жителей. Будь такое желание, заграждения не стали бы помехой.

Примечательно, что даже на отремонтированных магистралях частного сектора тротуаров нет. В качестве примера можно привести улицы Куренкеева и Ибраимова. Их ремонтировал "Бишкекасфальтсервис". И в рамках тех проектов внимание уделялось только проезжей части.

Исключением является улица Кудрука, где в настоящий момент с одной из сторон ведется строительство тротуара.

Ну и напоследок улица Абдрахманова ниже пересечения с Жибек-Жолу. Тротуар здесь местами есть, местами его нет. Порой встречается даже асфальт. Но в целом состояние отвратительное. И опять же, это одна из центральных улиц города, являющаяся своего рода визитной карточкой Бишкека.

В общем, столичным властям наряду с ремонтом дорог, который в последние годы становится все активнее, нужно уделять внимание и тротуарам.


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URL: https://www.vb.kg/400122
Теги:
мэрия, ремонт, Бишкек, тротуар
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