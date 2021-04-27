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К контрабанде оленей из КР в РУз имеет отношение зоопарк в Караколе?

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- Азиз Осмонов
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Госэкотехинспекция прокомментировала задержание контрабандиста, пытавшегося вывести благородных оленей из Кыргызстана. Как выяснилось, они из зоопарка в городе Каракол.

Как пояснила глава ОФ "БУГУ-ЭНЕ" Салтанат Сеитова, копытные являются породы - Европейские лани (Dama dama), рожденные в неволе в зоопарке Каракола Общественного Фонда "БУГУ-ЭНЕ".

- Они являются приплодом Европейских ланей, привезенных в 2012 году с республики Казахстан. Биологические карточки копытных будут предоставлены позже. Согласно Уставу Общественного Фонда "БУГУ-ЭНЕ", 12 апреля 2021 года ОФ "БУГУ-ЭНЕ" с гражданином У. Курбановым (задержанный) произведен обмен, содержащим в своем подворье африканских страусов, попугаев и других животных. Обмен оформлялся согласно Договора обмена и Актом приема – передачи. Гражданину У. Курбанову были переданы 2 самца и 3 самки Европейской лани, а в ОФ "БУГУ-ЭНЕ" Курбановым переданы 1 самец и 2 самки

Африканского страуса (Struthio camelus), 1 самец и 1 самка коз породы "БИТАЛ" (Capra aegagrus hircus) и пара попугаев Розелла (Platycercus). Целью обмена, согласно Договору, являлось содержание и пополнение коллекции обмениваемых животных, - говорится в информации.

Уточняется, что в настоящее время, относительно установления законности вышеуказанных действий сторон, Следственной службой Кадамжайского ОВД ведутся следственные мероприятия. Задержанные Европейские лани переданы в региональное представительство Департамента сохранения биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий Государственного агентства охраны окружающей среды по Баткенской области на ответственное хранение до завершения следствия.

Напомним, недавно пограничным служащим погранзаставы "Кадамжай" в Баткенской области была остановлена "Тойота-Превия" под управлением гражданина У.Курбанова. В машине были обнаружены нелегально провозимые в Узбекистан 5 благородных оленей (маралы).


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URL: https://www.vb.kg/400124
Теги:
Иссык-Кульская область, контрабанда, Узбекистан, зоопарк, Кыргызстан, животные, Каракольский зоопарк
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