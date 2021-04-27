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ЦИК: Удостоверение депутата ЖК Джаныбека Бакчиева признано недействительным

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- Оксана Гут
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Джаныбек Бакчиев больше не депутат Жогорку Кенеша.

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики на своем заседании 26 апреля досрочно прекратила полномочия депутата Жогорку Кенеша Бакчиева Джаныбека Абдукапаровича от парламентской фракции "Бир Бол".

ЦИК КР постановила прекратить полномочия депутата ЖК КР на основании поступившего личного заявления о сложении полномочий депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от парламентской фракции "Бир Бол" Бакчиева Джаныбека Абдукапаровича, в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 73 Конституции Кыргызской Республики, пунктом 1 части 4 статьи 65 конституционного Закона Кыргызской Республики "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", пунктом 1 части 1, частью 2 статьи 3 Закона Кыргызской Республики "О статусе депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики".

Удостоверение депутата Жогорку Кенеша Бакчиева Джаныбека признано недействительным.


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URL: https://www.vb.kg/400125
Теги:
Джаныбек Бакчиев, ЦИК, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Депутат
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