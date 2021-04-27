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"Канжар-2021. Спецназ КР и Индии уничтожили условного противника

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- Виктория Гунгер
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Накануне, 26 апреля, в ущелье "Татыр" состоялась активная фаза кыргызско-индийских военных учений "Канжар-2021". Об этом сообщили в Минобороне КР.

Как отмечается, в течение двух недель кыргызские и индийские спецназовцы отработали вопросы подготовки подразделений специального назначения по ведению совместной специальной операции по уничтожению незаконных вооруженных формирований в условиях горной местности.

- В совместных тренингах спецназовцы прошли практические занятия по тактической, горной, военно-медицинской, огневой подготовке, тактике действий при штурме помещений и технике выживания в экстремальных условиях, а также полете на парапланах. Завершилось учение розыгрышем тактического эпизода с практической отработкой всех пройденных ранее предметов обучения, - подчеркнули в Минобороне КР.

Отметим, что совместное учение подразделений специального назначения "Канжар" между военными ведомствами двух дружественных государств проводятся на ежегодной основе.


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URL: https://www.vb.kg/400131
Теги:
Индия, оборона, Кыргызстан, Министерство обороны
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