"Канжар-2021. Спецназ КР и Индии уничтожили условного противника

Накануне, 26 апреля, в ущелье "Татыр" состоялась активная фаза кыргызско-индийских военных учений "Канжар-2021". Об этом сообщили в Минобороне КР.

Как отмечается, в течение двух недель кыргызские и индийские спецназовцы отработали вопросы подготовки подразделений специального назначения по ведению совместной специальной операции по уничтожению незаконных вооруженных формирований в условиях горной местности.

- В совместных тренингах спецназовцы прошли практические занятия по тактической, горной, военно-медицинской, огневой подготовке, тактике действий при штурме помещений и технике выживания в экстремальных условиях, а также полете на парапланах. Завершилось учение розыгрышем тактического эпизода с практической отработкой всех пройденных ранее предметов обучения, - подчеркнули в Минобороне КР.

Отметим, что совместное учение подразделений специального назначения "Канжар" между военными ведомствами двух дружественных государств проводятся на ежегодной основе.