Погода
$ 84.76 - 84.90
€ 101.82 - 103.32

ООН поможет Кыргызстану сократить эмиссию CO2 в сфере строительства

88  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Под эгидой Европейской экономической комиссии ООН запущен проект по повышению энергоэффективности в строительстве в семи странах: Кыргызстане, Армении, Грузии, Молдова, Таджикистане, Украине и Узбекистане. Об этом сообщают Новости ООН.

В настоящее время на строительную отрасль приходится 40 процентов общемировых выбросов CO2, связанных с энергетикой и производственными процессами. С тем, чтобы добиться "нулевого" уровня выбросов в этой сфере к 2050 году, необходимо уже к 2030 году сократить прямые выбросы CO2 вдвое.

Новый проект призван способствовать сооружению высокоэффективных зданий, наладить поставки для строительства энергосберегающих материалов, технологий и оборудования.

Проект направлен также на то, чтобы связать отдачу от энергоэффективных зданий с определяемыми на национальном уровне вкладами в борьбу с глобальным потеплением и продвижением устойчивого развития. Речь идет не только об экономии энергии в ходе строительства, но и о том, чтобы по завершении проекта сохранялись энергоэффективные методы управления зданиями.

"Если есть одна область, в которой мир мог бы предпринять решительные действия для достижения целей Повестки дня в области развития на период до 2030 года, так это - повышение эффективности мировой строительной индустрии", - заявила Исполнительный секретарь ЕЭК ООН Ольга Алгаерова.

По ее словам, финансирование строительства высокоэффективных зданий и модернизация существующих может быстро оживить местную экономику, привести к созданию достойных рабочих мест по всей цепочке строительной индустрии и обеспечить улучшение условий жизни для многих.

Авторы проекта надеются, что предусмотренные в нем инициативы, решения, методы и инструменты могут быть использованы и в других странах региона, в том числе в рамках международных поставок в строительном секторе. Инновационный характер проекта состоит в том, что он подразумевает комплексный подход ко всей цепочке поставок строительного сектора для возведения зданий, которые по своим энергетическим, экологическим и качественным показателям намного превосходят существующие.

Авторы нового проекта уверены, что активное сокращение спроса на энергию в строительстве, декарбонизация энергетического сектора и использование энергоэффективных материалов замедлит изменение климата и принесет значительную выгоду экономике.

Эксперты призывают власти поддерживать проекты по реконструкции зданий, направлять инвестиции в строительство "низкоуглеродной" инфраструктуры и поддерживать компании, обеспечивающие энергоэффективные материалы и "зеленые" рабочие места.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/400135
Теги:
ООН, строительство, экология, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  