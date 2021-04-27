ООН поможет Кыргызстану сократить эмиссию CO2 в сфере строительства

Под эгидой Европейской экономической комиссии ООН запущен проект по повышению энергоэффективности в строительстве в семи странах: Кыргызстане, Армении, Грузии, Молдова, Таджикистане, Украине и Узбекистане. Об этом сообщают Новости ООН.

В настоящее время на строительную отрасль приходится 40 процентов общемировых выбросов CO2, связанных с энергетикой и производственными процессами. С тем, чтобы добиться "нулевого" уровня выбросов в этой сфере к 2050 году, необходимо уже к 2030 году сократить прямые выбросы CO2 вдвое.

Новый проект призван способствовать сооружению высокоэффективных зданий, наладить поставки для строительства энергосберегающих материалов, технологий и оборудования.

Проект направлен также на то, чтобы связать отдачу от энергоэффективных зданий с определяемыми на национальном уровне вкладами в борьбу с глобальным потеплением и продвижением устойчивого развития. Речь идет не только об экономии энергии в ходе строительства, но и о том, чтобы по завершении проекта сохранялись энергоэффективные методы управления зданиями.

"Если есть одна область, в которой мир мог бы предпринять решительные действия для достижения целей Повестки дня в области развития на период до 2030 года, так это - повышение эффективности мировой строительной индустрии", - заявила Исполнительный секретарь ЕЭК ООН Ольга Алгаерова.

По ее словам, финансирование строительства высокоэффективных зданий и модернизация существующих может быстро оживить местную экономику, привести к созданию достойных рабочих мест по всей цепочке строительной индустрии и обеспечить улучшение условий жизни для многих.

Авторы проекта надеются, что предусмотренные в нем инициативы, решения, методы и инструменты могут быть использованы и в других странах региона, в том числе в рамках международных поставок в строительном секторе. Инновационный характер проекта состоит в том, что он подразумевает комплексный подход ко всей цепочке поставок строительного сектора для возведения зданий, которые по своим энергетическим, экологическим и качественным показателям намного превосходят существующие.

Авторы нового проекта уверены, что активное сокращение спроса на энергию в строительстве, декарбонизация энергетического сектора и использование энергоэффективных материалов замедлит изменение климата и принесет значительную выгоду экономике.

Эксперты призывают власти поддерживать проекты по реконструкции зданий, направлять инвестиции в строительство "низкоуглеродной" инфраструктуры и поддерживать компании, обеспечивающие энергоэффективные материалы и "зеленые" рабочие места.