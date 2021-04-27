Мать Ксении Барабаш напомнила президенту КР, что он сам был жертвой власти

Мать арестованной Ксении Барабаш обратилась к президенту КР Садыру Жапарову с просьбой отпустить ее дочь под домашний арест. При этом женщина напомнила главе государства, что сам он был "жертвой самого несправедливого обращения со стороны власти".

"У нее двое маленьких детей, и содержать женщину в заключении без права видеться с семьей и оказывать на нее необоснованное давление с целью предоставления информации, несмотря на то, что она полностью подчиняется властям, является бессовестным актом.

Вы сами были жертвой самого несправедливого обращения со стороны власти. Вы как никто знаете, что государственная машина может раздавить всех без разбора.

В этот особенно священный период как для христиан, так и для мусульман, я обращаюсь к вам с просьбой понять. Сегодня без Вас в Кыргызстане нет правосудия. Только Вы можете помочь.

Я гражданка Кыргызстана, работала всю свою жизнь, как и мой муж, который был пилотом - это и послужило причиной, по которой Ксения хотела работать в аэропорту после его кончины.

Я умоляю вас, немедленно прекратить незаконное давление на мою дочь и отпустить её под домашний арест!", - написала она.

Напомним, представителя турецкой компании GATA HAVAYOLLARIVE TAŞIMACILIK A.Ş в Кыргызстане Ксению Барабаш задержали 20 апреля после допроса по делу о предоставленных ей от ОАО "Международный аэропорт "Манас" скидок. 22 апреля Ленинский районный суд Бишкека избрал в отношении нее меру пресечения в виде ареста в СИЗО-1 сроком на один месяц.

Ранее посольство Турции в КР направило ноту в МИД Кыргызстана, где выражало свою обеспокоенность в связи с задержанием Ксении Барабаш.