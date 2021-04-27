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От коронавируса скончался замглавы управления образования мэрии Бишкека

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- Оксана Гут
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От коронавируса скончался замначальника управления образования столичной мэрии 39-летний Усеин Касмалиев.

"Бишкек скорбит... В эти непростые дни мы получили печальное известие о скоропостижной смерти нашего коллеги, коронавирусная инфекция унесла жизнь заместителя начальника управления образования мэрии города Бишкек Касмалиева Усеина Турсунбековича", - сообщает пресс-служба мэрии.

Усеину Турсунбековичу было всего 39 лет. Он родился 18 ноября в 1981 году в городе Нарын, был женат и воспитывал четверых прекрасных детей. У него было три высших образования, и каждый диплом получен с отличием. Он являлся советником государственной службы, инспектором муниципальной службы первого класса.

Свою трудовую деятельности он начал с ведущего специалиста по предоставлению земельных участков, занимал руководящие должности, был помощником и консультантом депутата ЖК КР, заместителем директора департамента регистрации транспортных средств и водительского состава при ГРС при правительстве КР.

Также Усеин Турсунбекович работал заместителем начальника управления образования столичной мэрии.

Мэрия города Бишкек и коллектив управления образования выражает искренние соболезнования всем близким и родным Усеина Турсунбековича!


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URL: https://www.vb.kg/400142
Теги:
образование, погибшие, Бишкек, Кыргызстан, коронавирус, пандемия
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