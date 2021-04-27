Динара Кутманова: В структуре правительства даже слово "экология" убрали

В Кыргызстане ситуация с экологией остается напряженной. Понимая это, президент Садыр Жапаров издал указ по обеспечению мер для экологической безопасности, в котором четко прописаны все задачи и первоочередные вызовы. В частности, правительству дан четкий посыл усилить экологический орган созданием самостоятельного надведомственного органа путем консолидации всех разрозненных экологических функций, но проходит уже столько времени, а никаких определенных наметок со стороны правительства не видно. Таким мнением в интервью редакции VB.KG поделилась заместитель министра чрезвычайных ситуаций КР Динара Кутманова.

Как вы считаете, правильно ли сделали, что отдали экологию в введение МЧС?

- Отдать экологию под управление МЧС, не профильное ведомство, это ошибка, которая будет иметь нехорошие последствия. Можно сказать, мы вернулись сейчас на 20 лет назад. Потому что в 2000 году была аналогичная ситуация. На тот момент существовало Министерство окружающей среды, которое расформировали и функции экологии передали МЧС. Затем в 2005 году вывели эти функции, так как за 5 лет стало понятно, что это неправильно и неэффективно. И вот тогда образовали отдельный орган ГАООС и ЛХ. Теперь ровно через 20 лет мы наступаем на те же грабли. При этом сегодня ситуация усугубляется тем, что слово "экология" вообще убрали. То есть, если 20 лет назад ведомство хотя бы называлось Министерство экологии и чрезвычайных ситуаций, то сегодня просто МЧС. В сегодняшней структуре правительства нет вообще этого слова "экология". Куда оно делось спросите вы? А оно просто растворилось в недрах МЧС. При этом стоит отметить, что часть функций разбросали по другим госорганам. К примеру, государственные парки и леса почему-то ушли в сельское хозяйство. Кроме того, туда ушли функции контроля природных ресурсов. Регулирование контроля за животным миром тоже почему-то передали в Минсельхоз. Надо понимать, что Министерство сельского хозяйства обладает только хозяйственными функциями. Природоохранные функции должны оставаться в ведении соответствующего органа. Кыргызстан, я думаю, потерял лицо, так как мы показали всему миру, что у нашего правительства экология не в приоритете. Ее загнали вообще куда-то в угол. Я в ноябре прошлого года стала директором ГАОСС и ЛХ и увидела, что экологический госорган находится в плачевном состоянии. То есть уже тогда от нее отобрали отдельные важные функции, и я писала о том, что получила усеченный орган, в котором не было, например, функции экологического контроля. Она в 2012 году была выведена в Госэкотехинспекцию. Не было также функции регулирования климата. Почему-то рамочную конвенцию по изменению климата, которой во всех странах занимаются экологические органы, отдали в введение Министерства иностранных дел. Это вообще никакой логике не поддается! Это театр абсурда! Кроме того, функцию координации по климатическому финансированию передали Министерству экономики. То есть, видите, разделили по двум органам.

Кроме того, часть функции экологической экспертизы передали Госстрою, то есть получается орган, который регулирует строительство, выдает сам себе разрешение по экологической части. Это вообще противоречит всем принципам государственного управления, согласно которым хозяйственные и контролирующие функции не должны совмещаться в одном органе.

Вообще в Кыргызстане отмечается такая тенденция, что госорганы видят в экологии только возможности по привлечению грантов, международных поездок. И это очень узкое понимание роли экологии в государственной политике, которое приводит к тому, что теперь каждый госорган старается отщипнуть свой кусок пирога. И нет такого понимания, что экология и климат – это вопросы жизни и выживания всего человечества.

Что же происходит у нас? Кыргызстан в 2015 году вступил в Парижское соглашение, и мы только через 3 года ратифицировали этот документ. Что это означает? За это время мы потеряли очень многое, так как все страны за это время подали заявки на гранты по климатическому финансированию и смогли получить их. Мы также заявили свою потребность в 1,5 млрд долларов, но не смогли подготовить большие проекты, чего нельзя сказать о наших соседях. Казахстан привлек международные климатические ресурсы на сумму 1,4 млрд долларов, в том числе на ВИЭ 557 млн долларов, Таджикистан – 1,6 млрд долларов, из них 461,3 млн долларов из Зеленого климатического фонда, Узбекистан - свыше 200 млн долларов США, Кыргызстан - менее 57 млн долларов.

На сегодняшний день с большим стыдом мы должны констатировать, что мы так и не выбрали масштабные проекты. Вместо этого у нас идет внутренняя грызня между ведомствами, каждое из которых хочет оттянуть экологическую тему на себя. Например, МИД планирует открыть у себя департамент под названием "экологическая дипломатия". Я не знаю, как правительство отнесется к этому, но в такой постановке получается, что министерство экономики должно подготовить второй этап обязательств по сокращению выбросов. О первом мы заявили в 2015 году.

В ноябре этого года будет большая конференция сторон, на которой все страны отчитаются за прошедшие пять лет и поделятся новыми планами. В этой связи возникает закономерный вопрос, как Кыргызстан собирается отчитываться за прошедшее время, какие проекты мы реализовали, если нет, то по какой причине. И вообще, нужно ли нам климатическое финансирование. Ведь может сложиться впечатление, раз за 5 лет мы ничего не сделали, то значит наша страна не нуждается в такой поддержке. Тогда как тот же Таджикистан взял более 1 млрд долларов на возобновляемые источники энергии, а у нас принят закон о подобных источниках энергии, принята концепция развития этой отрасли и при этом нет никаких сдвигов. Если сравнивать, где мы находимся в экологической политике, то ясно, что мы выглядим очень бледно. Как я уже говорила, все эти раздробления отрасли приводят к тому, что мы теряем большие возможности.

Значит, наверное, проблема в качественных кадрах?

- Стоит признать, что сейчас стране не хватает государственных управленцев или людей с государственным мышлением, которые во главу угла прежде всего ставят законность и интересы страны. А когда превалируют некомпетентность и частный интерес, то получаются нелепости до абсурда, в итоге развал и стагнация. Примерно так получилось с экологией. В результате недавней "реформы" экологию втиснули под МЧС, отделив от нее часть функций в Минсельхоз. Туда передали особоохраняемые территории - государственные парки, хотя они как раз и создавались для защиты и особой охраны. Теперь там на них будет постоянный прессинг. Минсельхозу отдали биоразнообразие, контроль растительного и животного мира, международную конвенцию СИТЕС. И самое нелепое - Минсельхозу отдали взимание платы за загрязнение окружающей среды (за выбросы, сбросы, размещение отходов. Эта плата введена в 1992 году и с тех пор всегда была в компетенции экологов. Никому и в голову не приходило забрать этот экологический инструмент, основанный на международном принципе "загрязнитель платит", который реализуется во многих странах. Не понимаю, как это могло пройти, грубо проигнорировали природоохранное законодательство. Кроме того, у Минсельхоза нет потенциала выполнять эту функцию, нет соответствующих специалистов. Значит будет провал, бюджет страны недополучит значительные суммы.

В следующей публикации замглавы МЧС Динара Кутманова поделится своим мнением, чем чреват раздрай в экологической отрасли. А также поделится рекомендациями по борьбе со смогом в Бишкеке