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"Повышение тарифов на свет – необходимость. Проблема назрела лет 15 назад"

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- Виктория Гунгер
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Повышение тарифов – вопрос необходимый. Эта проблема назрела еще лет 10-15 назад. В настоящее время наши тарифы самые низкие в странах СНГ. При этом в последние годы наблюдается значительная нехватка электроэнергии. То есть, дисбаланс между тем, что мы производим и потребляем. Об этом VB.KG сообщил экономист Асылбек Аюпов.

По его словам, чтобы урегулировать ситуацию Кыргызстан вынужден покупать электричество у соседей.

- Но при существующих мощностях наших гидроэлектростанций, развивать дальше экономику невозможно. Мы призываем приходить к нам инвесторов, строить предприятия. Но эти предприятия все энергоемкие. А у нас каждый год периодически отключают свет. О каком экономическом развитии в этом ключе можно вести речь. За счет того, что люди отапливаются светом, увеличивается энергопотребление и перегрузка. К тому же, дешевая электроэнергия побуждает к халатности. Раньше, во времена СССР, всех призывали к экономии электроэнергии. Сейчас же строятся многоэтажки с лифтами, а это все электроэнергия. Если местный свет мы потребляем за почти 0,80 тыйынов, то импортируем у соседей почти за 5 сомов киловатт. А в бюджете таких средств сейчас нет. Единственное решение, покрыть недостаток повышением тарифов для последующего развития энергосистемы страны, - подчеркнул Аюпов.

Другой момент, по мнению экономиста, что для повышения тарифов энергетики выбрали не самый лучший момент – пандемию.

- Малый и средний бизнес практически не работает, приближается новая волна эпидемии, границы закрываются, работы становится мало, доходов нет. У населения нет денег платить даже за нынешние тарифы. К тому же, электроэнергия в себестоимости любого товара занимает большой удельный вес. Как только поднимется цена за свет, она отразиться и на стоимости других товаров и услуг. Это, в свою очередь, спровоцирует мощную инфляцию. Но решение принято, и августа начнется повышение. Теперь правительству необходимо продумать "подушку" для населения, - добавил Асылбек Аюпов.

Напомним, Садыр Жапаров в интервью отечественным СМИ заявил, что если в ближайшее время не повысить тарифы на свет, придется собирать кизяк и жечь лампы.


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URL: https://www.vb.kg/400145
Теги:
инфляция, население, отключение электроэнергии, тарифы, импорт, Кыргызстан
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Комментарии
Анон
27.04.2021, 14:07

А почему никто не говорит что зарплата у нас саааааамая низкая не то что в СНГ а даже по всему миру. Поднимите зарплату на 200% будем за повышение тарифа, а нет же, всё и вся дорожает а самым стабильным является только наша зарплата

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Нур
27.04.2021, 14:10

Я бы ещё понял ,если бы собранные средства собирались направить на строительство крупных или хотя бы средних ГЭС.

Но нет , на первом этапе за счёт нас и наших с вами денег собираются субсидировать частную генерацию на малых ГЭС и других зелённых станциях.

Другими словами собираются делать так - коррупционно отобранные частные предприниматели будут строить миниГЭС , ветряки и солнечные станции. ( Которые откровенно говоря даром не нужны нашей энергетике так как в принципе не могут дать стабильную или хотя бы регулируемую генерацию ).

И за их дерьмовую ( рванную ) генерацию наш энергосектор собирается платить частникам примерно 7-11 сом за кВт/ч. Тоесть частный владелец миниГЭС ( которая не работает зимой т.к замерзает вода) будет купаться в шоколаде.А наш нищий энергосектор будет сидеть без денег , с избытком ненужной и нерегулируемой генерации летом и с острой нехваткой энергомощностей зимой.

Тоесть каждая " зелённая " станция будет на шаг приближать нашу энергетику к коллапсу, но будет хорошо обогощать её собственника.

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