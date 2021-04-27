"Повышение тарифов на свет – необходимость. Проблема назрела лет 15 назад"

Повышение тарифов – вопрос необходимый. Эта проблема назрела еще лет 10-15 назад. В настоящее время наши тарифы самые низкие в странах СНГ. При этом в последние годы наблюдается значительная нехватка электроэнергии. То есть, дисбаланс между тем, что мы производим и потребляем. Об этом VB.KG сообщил экономист Асылбек Аюпов.

По его словам, чтобы урегулировать ситуацию Кыргызстан вынужден покупать электричество у соседей.

- Но при существующих мощностях наших гидроэлектростанций, развивать дальше экономику невозможно. Мы призываем приходить к нам инвесторов, строить предприятия. Но эти предприятия все энергоемкие. А у нас каждый год периодически отключают свет. О каком экономическом развитии в этом ключе можно вести речь. За счет того, что люди отапливаются светом, увеличивается энергопотребление и перегрузка. К тому же, дешевая электроэнергия побуждает к халатности. Раньше, во времена СССР, всех призывали к экономии электроэнергии. Сейчас же строятся многоэтажки с лифтами, а это все электроэнергия. Если местный свет мы потребляем за почти 0,80 тыйынов, то импортируем у соседей почти за 5 сомов киловатт. А в бюджете таких средств сейчас нет. Единственное решение, покрыть недостаток повышением тарифов для последующего развития энергосистемы страны, - подчеркнул Аюпов.

Другой момент, по мнению экономиста, что для повышения тарифов энергетики выбрали не самый лучший момент – пандемию.

- Малый и средний бизнес практически не работает, приближается новая волна эпидемии, границы закрываются, работы становится мало, доходов нет. У населения нет денег платить даже за нынешние тарифы. К тому же, электроэнергия в себестоимости любого товара занимает большой удельный вес. Как только поднимется цена за свет, она отразиться и на стоимости других товаров и услуг. Это, в свою очередь, спровоцирует мощную инфляцию. Но решение принято, и августа начнется повышение. Теперь правительству необходимо продумать "подушку" для населения, - добавил Асылбек Аюпов.

Напомним, Садыр Жапаров в интервью отечественным СМИ заявил, что если в ближайшее время не повысить тарифы на свет, придется собирать кизяк и жечь лампы.