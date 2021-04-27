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Кыргызстан укрепит связи с российскими товаропроизводителями

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- Евгений Денисенко
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Кыргызстан станет развивать партнерские отношения с Союзом отечественных товаропроизводителей РФ. Этой теме была посвящена встреча вице-президента данного союза Кахабера Гугунавы с советником посольства КР в РФ Кумюшай Суюмбаевой.

Собеседники, как отметили в дипмиссии, акцентировали внимание на реализации договоренностей, достигнутых во время недавнего визита в Россию президента Кыргызстана Садыра Жапарова. В этой связи подчеркивалась и перспективность налаживания и расширения сотрудничества республики с российским Союзом отечественных товаропроизводителей.

Приоритетами названо поиск потенциальных партнерах в обеих странах, установление прямых контактов между их хозяйствующими субъектами, разработка и реализация инвестиционных проектов.

Активную содействие этому готово оказывать и само посольство КР. Стороны сошлись во мнении, что взаимодействие между ним и данным с Союзом поспособствует продвижению кыргызской продукции на российские рынки, внесет свой вклад на развитие кыргызско-российских торгово-экономических отношений.

Союз отечественных товаропроизводителей РФ - преемник некоммерческой организации Российский союз товаропроизводителей, образованной в 2001 году. Главными направлениями деятельности Союза является всемерное содействие обеспечению платёжеспособного спроса на продукцию отечественных товаропроизводителей, обновлению основных производственных фондов, пополнению производства квалифицированными рабочими кадрами, привлечению инвестиций в него, внедрению научно-технических достижений.


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URL: https://www.vb.kg/400151
Теги:
торговля, Россия, сотрудничество, Кыргызстан
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