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Россия и Таджикистан создадут единую систему ПВО

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- Бакыт Басарбек
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Объединенную систему противовоздушной обороны создают Россия и Таджикистан, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с главой военного ведомства республики Шерали Мирзо во вторник в Душанбе.

Чтобы повысить надежность охраны границы в воздушном пространстве, стороны подготовили проект соглашения о создании Объединенной региональной системы ПВО РФ и Таджикистана, сказал Шойгу. "Предлагаю в конце встречи подписать данное соглашение", - добавил российский министр.

Он также лично пригласил представителей министерства обороны Таджикистана на Девятую Московскую конференцию по международной безопасности, Международный военно-технический форум и Армейские международные игры.

Шойгу также сообщил, что Россия готова увеличить количество таджикских военнослужащих для обучения в военных вузах, ждет воинский контингент республики на стратегических маневрах "Запад-2021".

"Спланирован ряд учений в рамках ОДКБ, а в сентябре ждем таджикистанский воинский контингент на совместном стратегическом учении "Запад-2021"", - сказал глава Минобороны РФ.

Он отметил, что Россия для укрепления боевого потенциала ВС Таджикистана поставляет республике вооружение и технику, готовит на безвозмездной основе в российских военных вузах квалифицированные кадры для таджикистанской армии.

"В настоящее время у нас обучаются более пятисот ваших военнослужащих, а на фондах 201-й российской военной базы ежегодно проходят подготовку до тысячи младших специалистов. Готовы увеличить количество как обучаемых, так и специальностей", - сказал министр обороны РФ.

Источник: interfax.ru


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URL: https://www.vb.kg/400154
Теги:
Россия, Таджикистан, армия, Сергей Шойгу
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