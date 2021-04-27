Президент КР принял участие в высадке деревьев на территории Дома ребенка

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 27 апреля, в ходе посещения Специализированного центра реабилитации детей и семьи (Дом ребенка) в г. Бишкек высадил на его территории деревья в рамках международной акции "Сад памяти", приуроченной к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).

Глава государства вместе с персоналом учреждения высадил саженцы яблонь и отметил особое историческое значение Великой Победы, повлиявшей на ход всей мировой истории.

Садыр Жапаров подчеркнул, что сегодняшняя акция проводится для того, чтобы отдать дань памяти предкам, павшим на полях сражений, труженикам тыла и всем тем, кто приближал Победу для обеспечения светлого будущего своих потомков.

Он особо отметил, что в памяти кыргызстанцев навсегда останется храбрый подвиг отцов и дедов, который и далее должен всегда свято чтиться в обществе.

Президент Садыр Жапаров призвал руководителей и сотрудников всех государственных структур, местных властей и простых граждан страны принять участие в данной акции, отдать дань памяти и уважения предкам, а также внести лепту в озеленение территорий в своих регионах.