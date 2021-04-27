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Садыр Жапаров готов наложить вето на закон о казино

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров для учета мнений всех сторон предлагает организовать дополнительное расширенное обсуждение на различных площадках законопроекта "О специализированном административном районе на территории Иссык-Кульской области, включающем туристическо-развлекательный комплекс", предусматривающего возобновление игорной деятельности на отдельных территориях страны для граждан иностранных государств. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Если общественность выступит категорически против инициативы по возобновлению игорной деятельности на отдельных территориях страны для граждан иностранных государств, Президент Садыр Жапаров готов воспользоваться своим конституционным правом и наложить вето на указанный законопроект в случае его принятия Жогорку Кенешем Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/400166
Теги:
законопроект, казино, Садыр Жапаров
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