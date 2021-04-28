Зачем Китай составляет пятилетние планы?

Сразу же после успешного завершения 13–й пятилетки (2016–2020) в КНР стартовала 14–я пятилетка. 14–й пятилетний план (2021–2025) вселяет надежды на будущее и разжигает энтузиазм народа для борьбы за мечту. С 1953 по 2020 год были последовательно реализованы в общей сложности 13 пятилетних планов, которые превратили бедную страну во вторую по величине экономику мира и объединили самые грандиозные в истории человечества процессы модернизации. 14–я пятилетка открыла завесу всестороннего строительства современного социалистического государства. Китаю за время реализации более 10 пятилеток удалось накопить величественную силу для построения процветающей страны.

Пятилетний план позволяет в целом координировать развитие сверхкрупной страны и обеспечивает непрерывность процесса модернизации. До сих пор ни одно иностранное правительство не смогло так, как китайское правительство, научно сформулировать цели социально–экономического развития на каждом этапе, объединить и возглавить весь народ в совместной борьбе. Китайские пятилетние планы, цели, содержания, системы и механизмы, которые в основном соответствуют историческому процессу от "поднятия на ноги", обогащения и затем до усиления государства, образовали упорядоченный, последовательный и непрерывный процесс развития.

Пятилетний план представляет собой сочетание грандиозных проектов и конкретных целей. На каждом этапе развития возникают разные ситуации и задачи, что требует четкого понимания основных противоречий и определения ключевых целей в соответствии с изменениями конкретных условий. 14–я пятилетняя программа требует, чтобы страна "основывалась на новом этапе развития, реализовывала новую концепцию развития и выстраивала новую модель развития". Это соответствует изменениям внутри страны и за ее пределами, а также имеет яркий адресный характер и отвечает требованиям времени. В 14–й пятилетней программе подчеркивается необходимость определения обязательных показателей снижения потребления энергии на единицу ВВП, содействия развитию за счет инноваций, построения цифрового Китая и т. д. Все это соответствует общей тенденции технологического развития в мире и отвечает требованию высококачественного развития страны в период 14–й пятилетки. Можно сказать, пятилетний план, объединяя целенаправленность и проблемную ориентацию, стратегию и функциональность и уточняя приоритетные области и ключевые задачи, превращает стратегический план в осуществимые тактические действия.

Пятилетний план отражает общую волю китайского народа. В ходе составления каждой пятилетки власти выслушивают точки зрения всех сторон, что является процессом полного выражения общественной позиции и достижения социального консенсуса. Китайское правительство подчеркнуло, что "социальные ожидания, мудрость масс, оценки экспертов и опыт работы низовых организаций полностью учитывались при формулировании 14–го пятилетнего плана". Мнения всех слоев общества по экономическому и социальному развитию в период 14–й пятилетки собирались посредством постоянного проведения симпозиумов предпринимателей, экспертов социально–экономической сферы, ученых, специалистов в областях образования, культуры, здравоохранения, физкультуры и т. д.

Пятилетний план, ориентированный на человека, объединяет мудрость и силу широких народных масс.

Материалы из газеты "Жэньминь жибао"