Президент Азербайджана объявил "последнее предупреждение" Армении

Президент Азербайджана предостерег Армению от инцидентов на границе, передает РИА Новости.

Ильхам Алиев отметил, что это "последнее предупреждение". По его словам, "провокация" произошла в направлении Зангелана на азербайджано-армянской границе.

"Мы не отреагировали на эту провокацию, показали сдержанность. Но это последнее предупреждение", – заявил Алиев.

По утверждениям азербайджанской государственной погранслужбы, подразделения, расположенные в селе Сейидляр Зангеланского района, а также позиции пограничной службы ФСБ, находящиеся в этом районе, якобы подверглись обстрелу.

Режим перемирия в Карабахе был введен с ноября после совместного заявления Армении, Азербайджана и России. Стороны обязались остановиться на занятых позициях и провести обмен военнопленными. Ереван передал Баку некоторые районы, в регион введены российские миротворцы.