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Президент Азербайджана объявил "последнее предупреждение" Армении

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Президент Азербайджана предостерег Армению от инцидентов на границе, передает РИА Новости.

Ильхам Алиев отметил, что это "последнее предупреждение". По его словам, "провокация" произошла в направлении Зангелана на азербайджано-армянской границе.

"Мы не отреагировали на эту провокацию, показали сдержанность. Но это последнее предупреждение", – заявил Алиев.

По утверждениям азербайджанской государственной погранслужбы, подразделения, расположенные в селе Сейидляр Зангеланского района, а также позиции пограничной службы ФСБ, находящиеся в этом районе, якобы подверглись обстрелу.

Режим перемирия в Карабахе был введен с ноября после совместного заявления Армении, Азербайджана и России. Стороны обязались остановиться на занятых позициях и провести обмен военнопленными. Ереван передал Баку некоторые районы, в регион введены российские миротворцы.


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URL: https://www.vb.kg/400171
Теги:
Азербайджан, Армения
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