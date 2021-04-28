Ализа Солтонбекова: Вакцинация поможет положить конец пандемии

Принимая решение о вакцинации, мы не просто защищаем себя и свои семьи - мы вносим свой вклад в создание более безопасного сообщества и более здорового будущего для всех. Об этом заявила первый заместитель министра здравоохранения и социального развития КР Ализа Солтонбекова в ходе посещения ЦСМ №13 жилмассива Калыс-Ордо.

По её словам, в стране стартовала ежегодная Европейская неделя иммунизации, в рамках которой проводятся плановые вакцинации для профилактики болезней и защиты детей до пяти лет, а также особое внимание уделяется вакцинации против COVID-19 как важнейшему инструменту, который "поможет положить конец пандемии".

"Пандемия COVID-19 продемонстрировала важность иммунизации, и мы должны в полной мере использовать потенциал имеющихся в нашем распоряжении вакцин", - передает слова Солтонбековой пресс-служба ведомства.

Она также отметила, что детская вакцинация проводится согласно национальному календарю профилактических прививок. На его основании каждый родитель сможет защитить своего ребенка от самых опасных инфекционных заболеваний.