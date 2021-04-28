Канадская компания выплатила Казахстану ущерб в 500 тысяч долларов

Канадская компания World Wide Minerals выплатила Казахстану 500 тысяч долларов. Такова сумма ущерба и затрат, которые Казахстан понес во время разбирательств в Высоком суде Англии по оспариванию арбитражного решения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции.

Напомним, 23 ноября 2020 года Высокий суд Англии вынес решение в пользу Казахстана в споре с World Wide Minerals. В частности, суд отменил арбитражное решение 2019 года в части присужденной суммы ущерба и расходов и направил дело на рассмотрение в Трибунал.

"С учетом успешного обжалования арбитражного решения истцы выплатили Республике Казахстан 500 000 долларов США за расходы, понесенные в процессе обжалования, которые уже поступили в государственный бюджет.

Истцы отозвали свой иск по приведению в исполнение арбитражного решения в Англии. В этой связи они обязаны выплатить Республике Казахстан понесенные расходы. В настоящее время сторонами обсуждается вопрос о возмещении этих расходов", - говорится в сообщении Минюста.

Отметим, что изначально сумма арбитражного иска против Казахстана составляла 1,9 миллиарда долларов.

Суть спора

В декабре 2013 года канадская компания World Wide Minerals Ltd и ее президент Пол Кэролл подали инвестиционный иск против Казахстана. Первоначальная сумма исковых требований составила 1,9 миллиарда долларов. Суть спора заключалась в обстоятельствах доверительного управления истцами Целинным горно-химическим комбинатом в Акмолинской области в период с 1996 по 1997 год.

Трибунал 29 октября 2019 года присудил канадцам менее одного процента от основной суммы иска.

А в ноябре 2019 года Казахстан подал заявление в Высокий суд Англии в Лондоне. Республика оспаривала арбитражное решение в части допущенных нарушений Трибуналом при подготовке заключения и оценке ущерба.

В ноябре 2020 года Высокий суд поддержал заявление Казахстана и отменил арбитражное решение. Дело направили на рассмотрение в Трибунал.