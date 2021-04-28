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18-летний парень ударил ножом иностранного студента "из-за ревности"

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- Оксана Гут
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Задержан подозреваемый нанёсший ножевое ранение иностранному гражданину из-за ревности. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

27 апреля примерно в 04:21 часов в дежурную часть ОВД Ысык-Атинского района поступило сообщение из территориальной больницы о поступлении мужчины с ножевым ранением в область живота.

Незамедлительно был осуществлен выезд следственно-оперативной группы. По приезду сотрудников милиции была установлена личность пострадавшего, им оказался Ш.Н. 1998 года рождения - гражданин другой страны и обучающийся в одном из высших образовательных учреждений.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статьей 138 (Причинение тяжкого вреда здоровью) УК КР.

Для раскрытия данного преступления по горячим следам сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Ысык-Атинского района проводились ряд следственных и оперативных мероприятий.

"В результате слаженной работы сотрудников милиции, спустя несколько часов была установлена личность подозреваемого, которым оказался местный житель Ч.М. 2003 года рождения. По предварительной версии следствия, преступление совершенно на почве ревности. Подозреваемый нанес иностранцу ножевое ранение и скрылся с места притупления", - сообщает ведомство.

В настоящее время потерпевшему оказана вся необходимая медицинская помощь, проведена операция.

Подозреваемый водворен в ИВС ОВД Ысык-Атинского района.

Назначены все необходимые экспертизы. Досудебное производство продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/400178
Теги:
ГУВД, задержание, поножовщина, уголовная ответственность, Чуйская область, Кыргызстан
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