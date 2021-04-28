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КР и РТ намерены сотрудничать в области религиозного образования

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- Бакыт Басарбек
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В Республике Татарстан прошла встреча директора Государственной комиссии по делам религий КР Медера Карабаева и и.о. муфтия Кыргызстана Шергазиева Жоробай ажы с руководством Духовного управления мусульман Республики Татарстан и Российского исламского Института. Об этом сообщает пресс-служба ГКДР КР.

По данным Госкомиссии по делам религии, в ходе встречи были обсуждены вопросы межгосударственного сотрудничества в религиозной сфере, предупреждения радикализма и экстремизма, предложения по реализации совместных проектов в области религиозного образования, разработки методологии обучения в религиозных образовательных учреждениях, перспективы развития сотрудничества в данной сфере.

Отметим, с 26 по 30 апреля 2021 года проходит визит делегации Кыргызской Республики в Республику Татарстан, в рамках которого состоялась встреча с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Цель визита обсуждения актуальных вопросов кыргызско-татарстанского сотрудничества и проекта Дорожной карты по активизации сотрудничества между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Татарстан в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах.


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URL: https://www.vb.kg/400179
Теги:
Госкомиссия по делам религий, муфтият, ислам, Россия, Кыргызстан
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