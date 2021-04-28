Несколько свидетелей в суде подтвердили непричастность Зилалиева к аукциону

В Первомайском суде Бишкека 26 апреля возобновился процесс по уголовному делу в отношении Дуйшенбека Зилалиева и ряда лиц, обвиняемых в пособничестве коррупции.

Как отмечается, речь идёт о выдаче лицензии на месторождение сурьмы Терек-17.

Напомним, что данная лицензия была выдана по результатам проведённого аукциона в 2015 году китайской компании "Хуасинь".

Сторона обвинения полагает, что организатором вышеуказанных действий был тогдашний президент КР Алмазбек Атамбаев. А Зилалиев и другие якобы исполняли его волю и поручение.

На прошедшем заседании были допрошены свидетели обвинения: М. Сатыбеков и Турдубек уулу К., которые в ходе допроса показали, что аукцион был проведён законно и открыто. Более того, из 20 членов аукционной комиссии только 4 человека были сотрудниками Госгеологии и поэтому они никак на результат аукциона повлиять не могли. Доказательством этому является видеозапись, которая осуществлялась при проведении аукциона. Кроме того, оба свидетеля отметили, что результаты аукциона действительны до настоящего времени, так как их никто не оспаривал и ГКПЭН эти результаты не отменял. Также выяснилось, что государству в результате проведенного аукциона никакого ущерба нанесено не было.

На вопрос защиты о том, какое отношение к аукциону имеет Дуйшенбек Зилалиев, оба свидетеля подчеркнули, что он не имеет никакого отношения к проведённому аукциону и его результатам. Он не был членом аукционной комиссии, на место проведения аукциона не выезжал и каких-либо поручений относительно его проведения не давал.

Свидетель Турдубек уулу К. и вовсе пояснил, что в соответствии с действующим законодательством всю ответственность за результаты аукциона несёт исключительно аукционная комиссия и никто другой.

Примечательно, что адвокатами Зилалиева были сделаны замечания судье У. Сатимкулову, что он ведёт процесс тенденциозно с обвинительным уклоном, принуждая свидетелей давать только обвинительные показания.

Следующее заседание суда назначено на 3 мая.

Напомним, что ранее в ходе судебных заседаний 3 основных свидетеля обвинения отказались от ранее данных показаний на следствии.