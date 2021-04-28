15 лет успеха и динамичного развития: MegaCom празднует День рождения!

Ровно 15 лет назад на телекоммуникационном рынке Кыргызстана появился сотовый оператор MegaCom. Коммерческий запуск сети состоялся 28 апреля 2006 года.

Первые тарифные планы "Сүйүнчү", "Сөз" и "MegaХит" стремительно завоевали доверие сотен тысяч абонентов MegaCom благодаря гибкой и выгодной тарификации. Сегодня услугами компании пользуются около 3 млн абонентов по всей стране. Свыше трех тысяч крупнейших коммерческих организаций и государственных ведомств сделали свой выбор в пользу корпоративной связи MegaCom.

– Я пользуюсь услугами MegaCom почти 15 лет, и всё это время остаюсь преданным абонентом компании. Все мои друзья, родственники, пациенты знают, что мой номер никогда не меняется, - поделилась своими впечатлениями о дружбе с MegaCom врач Гульнара Ташибекова.

– Когда MegaCom появился на рынке, наша семья одной из первых приобрела SIM-карты нового оператора. В то время я ещё учился в школе, - вспоминает юрист Эрлан Ажиев. – На протяжении 15 лет мы используем полезные и актуальные услуги MegaCom, удобные тарифы и, конечно, надёжную связь! Я поздравляю всех абонентов и коллектив сотового оператора с 15-летием компании. Пусть у миллионов абонентов MegaCom всегда будет отличная связь!

– Я являюсь пользователем MegaCom уже 14 лет 9 месяцев и 12 дней, и сама шокирована этим фактом. Оказывается, я консерватор в плане связи. Для меня это очень важно, потому что моя работа непосредственно связана с Интернетом и телефонными звонками, – отмечает журналист Диля Юсупова. – Я рада, что связь меня не подводит, и не зря я являюсь верным поклонником оператора MegaCom. Я хотела бы пожелать компании удачи, дальнейшего развития и расширения покрытия сети.

MegaCom – высокотехнологичный оператор связи, который обеспечивает качественной связью и скоростным Интернетом абонентов, проживающих на 99% населенной территории Кыргызстана.

Компания является одним из крупнейших налогоплательщиков республики, ежегодно пополняя госбюджет на миллиарды сомов. MegaCom с гордостью заявляет, что 100-процентный государственный пакет акций компании обеспечивает бюджетные поступления с каждого заработанного сома.

Регулярная социально-благотворительная деятельность MegaCom составляет часть корпоративной стратегии и отражает ценности организации. На протяжении 15 лет оператор оказывает активную поддержку ветеранам Великой Отечественной войны, патронируемым домам престарелых и детским домам, расположенным в разных уголках страны, стараясь удовлетворить основные потребности социально уязвимых кыргызстанцев.

Традиционно компания поддерживает проекты в сфере искусства и спорта. За прошедшие 15 лет MegaCom многократно принимал участие в самых масштабных мероприятиях страны в качестве генерального партнёра.

Сотовый оператор активно сотрудничает с госструктурами по проектам цифровизации. Примером плодотворного взаимодействия MegaCom и государства можно назвать успешно реализованные совместно с Министерством образования и науки и Министерством здравоохранения и социального развития Кыргызстана высокотехнологичные мобильные сервисы.

Технологии не стоят на месте, среди абонентов ежемесячно растет спрос на современные услуги связи. Это мотивирует MegaCom к постоянному техническому развитию. Работа по модернизации оборудования ведется специалистами оператора непрерывно. Поскольку каждый сотрудник, нацеленный исключительно на отличный результат выполняемых задач и принимаемых решений, понимает: от его профессионализма зависит качество связи, которой пользуются миллионы абонентов.

MegaCom – первый и единственный оператор сотовой связи в стране, прошедший международную сертификацию системы менеджмента качества версии ISO 9001:2015. Компания высоко ценит своих коллег и гордится их достижениями. К слову, в MegaCom немало сотрудников, которые трудятся в компании со дня её основания и тепло отзываются о своей работе.

– Компания прошла разные ступени развития. На начальном этапе мы пережили уверенный рост и становление, сейчас компания более зрелая, мы реализуем амбициозные и сложные проекты. Поэтому в компании всегда интересно работать, - подчёркивает директор по информационными технологиям ЗАО "Альфа Телеком" Михаил Пшеничников.

– MegaCom действительно стал моей второй семьей. Здесь я провожу очень много времени. Меня родные иногда даже ревнуют к работе, – отмечает руководитель отдела биллинга компании Кристина Рудометкина. – Мы понимаем, что MegaCom для абонентов – это часть их жизни, но и абоненты для компании – часть нашей жизни. Без них MegaCom не может существовать. Поэтому мы должны быть единым целым и приносить пользу друг другу.

– Когда я пришла работать в MegaCom, его офис находился в трех разных местах – в "ЦУМе", в "Илбирсе" и в микрорайоне "Аламедин-1", - делится своими воспоминаниями специалист поддержки продаж ЗАО "Альфа Телеком" Аида Тыналиева. – Помню, как 15 лет назад всех удивило, что на самых видных местах висят большие баннеры "Сүйүнчү". Многие интересовались, что это значит. А потом выяснилось, что это реклама новой сотовой компании.

– На этапе становления компании сотрудники MegaCom не считались с личным временем, работали днём и ночью. Благодаря этому вход компании на рынок был весьма эффектным, - подчеркивает руководитель отдела мониторинга и охраны объектов компании Искендер Абдыашым уулу.

– Наша компания ценит каждого своего сотрудника – от рядового специалиста до руководителя. Её по праву можно назвать кузницей кадров. Многие из тех, кто начинал 15 лет назад вместе с MegaCom, сегодня работают в крупных зарубежных проектах, и мы очень гордимся этим, - отмечает руководитель отдела транспорта и логистики ЗАО "Альфа Телеком" Бакытбек Кыдыров.

За 15 лет MegaCom стал одним из главных игроков на телекоммуникационном рынке страны. Сотовый оператор, его руководство и ключевые сотрудники неоднократно удостаивались высоких наград – как в области качества, так и по другим ключевым показателям.

Азат Базаркулов, генеральный директор ЗАО "Альфа Телеком":

- За эти годы компания добилась признания миллионов абонентов, став надёжным цифровым партнером для каждого кыргызстанца. Сегодня MegaCom – это успешный телеком-оператор Кыргызстана, занимающий лидирующие позиции по покрытию сети и качеству предоставляемых услуг. Компания инвестирует средства в развитие собственной сети, модернизацию оборудования, расширение географии охвата и строительство ВОЛС в регионах страны.

За 15 лет пропускная способность сети MegaCom увеличилась примерно в 26 тысяч раз, потребление интернет-трафика – в 24 тысячи раз, при этом цена на Интернет снизилась почти в 5000 раз.

MegaCom поддерживает инициативы по развитию и цифровизации госуслуг, сервисов и процессов фискализации, разрабатывая и запуская инновационные продукты. Во взаимодействии с профильными ведомствами мы осуществили успешный запуск сервисов по использованию госуслуг онлайн через приложение MegaPay.

К юбилею компании мы подготовили ряд проектов, ключевым из который станет ремонт отделения Городской 3-й детской больницы, принимающей маленьких пациентов со всей республики. MegaCom как организация, уделяющая особое внимание поддержке проектов в сфере здравоохранения, приняла решение перенаправить средства, заложенные на торжественные мероприятия в честь 15-летия MegaCom, на улучшение условий лечения детей, ведь вопрос здоровья нации и будущего поколения сейчас особенно актуален.

Уважаемые абоненты. Поздравляю Вас с 15-летием MegaCom и благодарю за верность и поддержку государственного оператора связи!

Сегодня невозможно себе представить мир без сотовой связи, а Кыргызстан – без оператора MegaCom, который задает рыночные тренды и воплощает смелые идеи. А ведь всего 15 лет назад многие не могли даже предположить, до каких масштабов вырастет компания.

MegaCom – надёжный оператор связи!