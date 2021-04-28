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Прокурор Иссык-Кульской области Сыймык Жапыкеев подал в отставку

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- Оксана Гут
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Прокурор Иссык-Кульской области Сыймык Жапыкеев подал в отставку. Информацию VB.KG подтвердили источники.

Известно, что заявление об увольнении по собственному желанию Жапыкеев написал сегодня, 28 апреля. По каким именно причинам не уточняется.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры сообщили, что приказа на имя Сыймыка Жапыкеева пока нет.

Напомним, на днях генерал-майор финансовой полиции Сыймык Жапыкеев в интервью СМИ заявил, что не доволен результатом революции в октябре. Он считает, неудовлетворительной работу премьер-министра Улукбека Марипова, указал на некоторые недостатки президента Садыра Жапарова. Также Жапыкеев отметил, что не просил должность прокурора Иссык-Кульской области и сожалеет о расформировании Финансовой полиции.


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URL: https://www.vb.kg/400188
Теги:
Генеральная прокуратура, Иссык-Кульская область, увольнение, Кыргызстан, Сыймык Жапыкеев
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