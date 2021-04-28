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Против повышения электроэнергии. Нарынчане вышли на митинг

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- Азиз Осмонов
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В Нарыне местные жители вышли на митинг. Они требуют не повышать тарифы на электроэнергию. Информацию об этом VB.KG подтвердили в УВД Нарынской области.

Как отметили в правоохранительных органах, акция не многочисленна, около 15-20 человек.

- Сотрудники милиции обеспечивают общественный порядок. Митинг проходит мирно, провокаций со стороны участников акции и посторонних лиц нет, - подчеркнули в УВД Нарынской области.

Напомним, энергетики всерьез заговорили о вынужденном повышении тарифов на электроэнергию летом этого года. Накануне Садыр Жапаров также заявил, что если не повысить тарифы на свет, придется собирать кизяк и жечь лампы.

- В последние 10 лет власти брали кредиты на сектор энергетики, но ничего не делали… Но если мы будем ждать и не менять тарифную политику, в следующем году Токтогульская ГЭС остановится, перестанет работать. Кыргызстан останется без энергетики,- подчеркнул Жапаров.


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URL: https://www.vb.kg/400192
Теги:
митинг, Нарынская область, тарифы, энергетика, Кыргызстан
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