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Замглавы МЧС: Ситуация со смогом – показатель отношения правительства

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- Бакыт Басарбек
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В течение 5 лет не решается проблема смога в Бишкеке и, честно говоря, никто сейчас не скажет, когда она решится. Об этом в интервью редакции VB.KG заявила замглавы МЧС Динара Кутманова.

По ее словам, ситуация со смогом - это наиболее яркий показатель того, в каком состоянии находятся экологические органы, природоохранная политика и отношение самого правительства.

- Когда у нас нет части полномочий, когда нет информационной базы, трудно в такой ситуации давать какие-либо обязательства и тем более давать какие-либо прогнозы. Ситуация со смогом - это наиболее яркий показатель того, в каком состоянии находятся экологические органы, природоохранная политика и отношение самого правительства. Премьер-министр в первую очередь должен быть озадачен тем, чтобы поднять этот орган на должную высоту и на соответствующее место с учетом глобального аспекта.

Кроме того, посмотрите, что происходит в недропользовании, что творится с нашими водными ресурсами. Ведь не секрет, что у нас на многих месторождениях серьезные нарушения по экологии. К примеру, участились техногенные аварии, массовые вырубки деревьев, загрязнение водоемов и рек, а все потому, что не соблюдаются нормы. То есть государственный контроль и экологическая экспертиза должны проводиться качественно и очень жестко.

Сегодня нужно прямо сказать, что экологический орган у нас серьезно болен. Хорошие специалисты у нас были, нельзя сказать, что их не было, но из-за низкой зарплаты и мотивации они ушли в международные и другие проекты. Экологическое ведомство без сильных профессионалов будет беззащитным и не будет выполнять свои функции, а это будет приводить к печальным последствиям: больше будет техногенных аварий, утечек, прорывов, увеличатся экологические риски, загрязнение, смог, - сказала Кутманова.

Чиновник привела в пример мусорные свалки.

- Это же полное отсутствие элементарной экологической культуры. Мы говорим про экологию много, но по факту у нас происходит все с точностью наоборот. Ни органы местного самоуправления, ни само население как-то не осознало, что экология должна быть в приоритете. Вот эти мусорные свалки, особенно вокруг озера Иссык-Куль, и как теперь все это совместить с тем трендом, что Кыргызстан – это страна туризма. Сегодня только небольшая часть пансионатов имеет новые очистные сооружения, а у остальных старые, еще с советских времен. То есть они числятся, но по факту имеют крайне низкий коэффициент очистки. Можно сказать, что Иссык-Куль сегодня загрязняется всеми этими сточными водами и очень трудно сказать, к чему все это приведет. Идет же долговременное загрязнение, нагрузка с каждым годом увеличивается, а каких-то таких мер по минимизации проблемы не принимаются.

Например, долгое время говорилось о том, что в Чолпон-Ате будут строить городские очистные сооружения. В 2019 году на эти цели предусматривались Кумторовские деньги, но прошло уже 2 года и спрашивается, что сделано? Так и получается, что на высшем уровне очень многое декларируется, но самом деле мало что двигается. Ситуация будет только ухудшаться, так как никаких посылов от правительства я пока не вижу. Почему - я сейчас обосную. После недавней реорганизации, когда откололи экологию, вышел указ Президента КР о неотложных мерах по экологии. Прочитав этот указ каждый понимает, что президент страны хорошо понимает значимость экологии, так как в нем очень четко прописаны все проблемы и первоочередные задачи. Правительству даны четкие рекомендации, в каком направлении усилить меры. И там ясно прописано о необходимости создания самостоятельного надведомственного экологического органа с консолидацией всех утраченных функций. Но прошло уже больше месяца, а никаких продвижений в решении данного вопроса со стороны правительства я не вижу. Мне как руководителю уполномоченного органа непонятен такой подход, когда есть указ президента и есть много пробелов, которые нужно срочно решать, - добавила она.

Динара Кутманова отметила, что приоритеты в Кыргызстане – это прежде всего энергетика, гидроресурсы и возможности развития возобновляемых источников энергии, а также недропользование.

- И все эти отрасли должны развиваться через призму экологии. В противном случае в долговременном аспекте мы получаем еще больше проблем в экономике.

Вот, например, вопиющий пример – это Кумтор. Первый раз я попала туда в 2012 году и была поражена тем, что увидела. Там на поверхность ледников Давыдов и Лысый складировали пустые породы, хотя по ТЭО проекта должны были вывозить их и складировать внизу в долине. Однако, компания решила сэкономить на транспортных расходах и стала вываливать пустые породы прямо на ледники рядом с карьером. Конечно, это запрещено законом и за это установлены финансовые санкции, которые нарушитель обязан заплатить, но до сегодняшнего дня ни тыйына не взыскано.

Кроме того, водным кодексом КР запрещена сама деятельность по уничтожению ледников и только в 2017 году в кодекс ввели исключение для ледников Лысый и Давыдов. Получается, что до 2017 года Кумтор работал незаконно. Если оценить воду по 1 доллару за литр, то представляете, сколько чистой питьевой воды Кыргызстан потерял. Воду уже называют "голубым золотом" и есть мнение, что после 2030 года вода будет дороже обычного золота.

А мы не ценим то богатство, которое нам природа подарила. Поэтому, если сегодня мы не озаботимся вопросами, как сохранить наши водные ресурсы – реки, озера и ледники, то потом эти потери будут просто колоссальными. У нас в запасе очень мало времени, которое мы и так упустили. До этого я уже привела в пример Казахстан и Таджикистан, которые по энергетическим и климатическим программам нас намного опередили, - сказала она.


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URL: https://www.vb.kg/400194
Теги:
МЧС, экология, Кыргызстан
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