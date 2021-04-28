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В Тверской области кыргызстанец совершил смертельную аварию

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- Евгений Денисенко
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Калининский районный суд Твери избрал меру пресечения в отношении 20-летнего гражданина Кыргызстана. Он подозревается в совершении ДТП, в результате которого погибла 53-летняя женщина.

По информации местных СМИ, трагедия произошла около 19.00 на федеральной трассе М-10, проходящей через Тверь. Автомобиль Volkswagen Polo, которым управлял кыргызстанец, следовал из подмосковных Люберец в Тверь. На заднем сиденье находилась 53-летняя жительница Тверской области, которая пренебрегла ремнём безопасности. В какой-то момент иномарка неожиданно потеряла управление и врезалась сначала в железобетонное ограждение на обочине, а затем и в мачту освещения.

От полученных травм пассажирка скончалась на месте. Повреждения получил и водитель, у него диагностировали переломы ключицы и ребёр.

Пострадавший, как отмечают в ГИБДД, был утомлён дорогой и, возможно, именно по этой причине не совладал с управлением машиной. Также, по заключению инспекторов, автомобиль следовал со скоростью, которая не предоставляла водителю возможности постоянного контроля над движением транспортного средства.

По решению суда кыргызстанец взят под стражу и направлен в СИЗО. Возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств овлекшее по неосторожности смерть человека"). Наказание по ней предусматривает принудительные работы на срок до четырех лет либо лишение свободы на срок до пяти лет.


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URL: https://www.vb.kg/400195
Теги:
ДТП, Россия, Кыргызстан
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