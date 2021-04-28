Гражданин Украины "пробивает" похоронки солдат из Киргизской ССР

Поисковик с Украины Владимир Усенко по зову души фотографирует и создает Книгу Памяти братских захоронений Днепропетровской области. Узнав об этом члены поискового движения Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" попросили его сделать выборку солдат, призванных из Киргизской ССР. Только на одном захоронении села Войсковое - он нашел 11 неучтенных фамилий. Кроме того, Владимир готов "пробить" похоронки наших земляков, если чей-либо родной человек значится убитым или пропавшим без вести на Днепропетровской земле.

В наше время миссия, за которую взялся Владимир Усенко - человеческий подвиг. Многие, даже зная, что могила родственника на Украине - откладывают поездки до иных времен, а тут сам человек предлагает помощь.

- Люди просят хотя бы сфотографировать братскую могилу и дорогое имя на памятнике. Из рассказов Владимира мы знаем, что он готов и встретить родных погибших, если получится найти такие семьи. Это не государственный проект, это просто человеческая, добрая помощь, выражение уважения воинам из Киргизской ССР. Присылайте фотографии, биографии своих бойцов, будем искать, - рассказывают поисковики из Кыргызстана.

В этой связи стоит отметить, что не все были увековечены на местах захоронения. Например, погибшие при форсировании реки Днепр и расширении плацдарма в районе сел Войсковое-Вовниги Солонянского (ныне Днепровского) района Днепропетровской области.

В конце сентября 1943 года началось героическое сражение на берегах реки Днепр, так называемый "Восточный Вал", разрекламированный Гитлером как неприступный. Но воины Красной Армии с огромными потерями, невероятными усилиями преодолели водный рубеж и овладели правым высоким берегом р. Днепр. Десятки дивизий принимали участие при форсировании реки Днепр на 8 плацдармах в границах Днепропетровской области. Сотни воинов получили Звезды Героев Советского Союза за свой подвиг, тысячи были награждены орденами и медалями. Одним из таких плацдармов был плацдарм на юге Днепропетровской области в районе сел Войсковое - Вовниги. Бои длились на плацдарме почти 1 месяц. Сопротивление немцев было упорное, были дни, когда наши воины проходили в сутки всего 50-100 метров. После выхода наших частей на освобожденной территории остались десятки одиночных и братских могил, в которых покоились останки более 3 тысяч. человек.

- По постановлению облисполкома начался постепенный перенос останков в единые братские могилы. Часть первичных захоронений затерялось в полях и балках. На территории с. Войсковое Солонянского (Днепровского) района было образовано 4 братских могилы. На местах захоронений было увековечено почти 1,5 тыс. воинов разных национальностей бывшего Советского Союза. К сожалению, много фамилий было утеряно. Но благодаря сайту ОБД Мемориал при ЦАМО РФ мне с помощницей удалось выявить еще порядка 1,2 тыс. фамилий, не учтенных на 4 братских могилах. Среди вновь выявленных имен есть 12 воинов –кыргызстанцев, погибших в районе села Войсковое, - отметил Усенко.

Выявленные воины – из Киргизской ССР - не учтенные на братских могилах по разным причинам:

1. Абдулаев Айдаркул – 1905 г.р. Кирг. ССР, Джалал - Абадская обл. Базар – Курганский р-н, Кировский с/с. Призван Базар – Курганским РВК. Беспартийный. Рядовой, стрелок 172гв. сп 57гв.сд. Убит в бою 02.10.1943г. Первичное место захоронение с. Войсковое Солонянского района Днепропетровской обл. Жена - Абдулаева Хибаб проживала там же. На братских могилах с. Войсковое не увековечен.

2. Абдылбаев Эсембай – 1908г.р. Кирг. ССР, Джалал – Абадская обл. Учтерекский р-н, к-з "Красная Звезда". Беспартийный. Рядовой, стрелок 140 гв.сп 47 гв.сд. Убит в бою 23.10.1943г. Первичное место захоронение с. Войсковое, зап. окраина, Солонянского р-на Днепропетровской обл. Жена – Абдылдаева Вавуте проживала там же. На братских могилах с. Войсковое не увековечен.

3. Анарбаев Даркутбай – 1924г.р. Кирг. ССР, Фрунзенская обл. Кировский р-н, Бешканский с/с, к/з "им. Молотова". Призван Кировским РВК. Рядовой, стрелок 83 гв.сп 236 гв.сд. Умер от ран 22.11.1943г. в ППГ-4185. Первичное место захоронения с. Войськовое Солонянского р-на Днепропетровской обл. Мать – Анарбаева Опорпай проживала там же. На братских могилах с. Войсковое не увековечен.

4. Бектимиров Гайнутдин – 1896г.р. Кирг. ССР, Ошская обл. Сулуктинский р-н. Призван Джалал – Абадским ОВК. Беспартийный. Рядовой, стрелок 361ошр (126 оашр) 5 Уд. А. Погиб в бою 23.10.1943г. Первичное место захоронение зап. 1км с. Войськовое Солонянского р-на Днепропетровской обл. Мать – Бектимирова Баиса проживала Кирг. ССР, г. Джалал – Абад, к/з "им. Кагановича". На братских могилах с. Войсковое не увековечен.

5. Кадыров Юнус – 1910г.р. Кирг. ССР, Ошская обл. Араванский р-н, Лангорский с/с. Беспартийный. Гвардии рядовой, стрелок 137гв. сп 47 гв.сд. Погиб в бою 10.09.1943г. Первичное место захоронение с. Войськовое. Жена – Кадырова Майра проживала там же. На братских могилах с. Войсковое не увековечен.

6. Карасартов Арал – 1920г.р. Кирг.ССР, Иссык – Кульская обл. Толсупский р-н, к/з " Кызыл – Астр". Призван Пржевальским РВК Иссык – Кульской обл. Беспартийный. Сержант, к-р отд. 361 ошр (126оашр) 5 Уд. А. Погиб в бою 23.10.1943г. Первичное место захоронение зап. 1км с. Войсковое Солонянского р-на Днепропетровской обл. Жена – Карасартова Анипа проживала там же. На братских могилах с. Войсковое не увековечен.

7. Кулманбетов Шармей – 1923г.р. Кирг. ССР, Куйбышевская (Таласская) обл. Ленинпольский р-н, артель "Красный Маяк". Призван Кировским РВК Куйбышевской (Таласской) обл. Беспартийный. Рядовой, стрелок 140 гв.сп 47 гв.сд. Погиб в бою 23.10.1943г. Первичное место захоронение зап. окраина с. Войсковое Солонянского р-на Днепропетровской обл. Мать – Авельдеева Улкан проживала там же. На братских могилах с. Войсковое не увековечен.

8. Молобеков Оболбек – 1902г.р. Кирг. ССР, Иссык – Кульская обл. Джеты – Огузовский р-н, Бирспайунский с/с, к/з " Пятилетка". Призван Пржевальским РВК Иссык – Кульской обл. 05.08. 1943г. Беспартийный. Рядовой, стрелок 361 ошр (126 оашр) 5 Уд. А. Погиб в бою 23.10.1943г. Первичное место захоронения зап. 1 км с. Войсковое Солонянского р-на Днепропетровской обл. Жена – Молобекова Опал проживала там же. На братских могилах с. Войсковое не увековечен.

9. Мурсалиев Токтогул – 1910г.р. Кирг. ССР, Фрунзенская обл. Кировский р-н, Чукерский с/с, к/з "им. Ленина". Призван 04.03.1943г. Беспартийный. Рядовой, стрелок 361 ошр (126оашр) 5Уд. А. Погиб в бою 23.10.1943г. Первичное место захоронения зап. 1км с. Войсковое Солонянского р-на Днепропетровской обл. Жена – Мурсалиева Кенкуль проживала там же. На братских могилах с. Войсковое не увековечен.

10. Нуркулов Назене – 1922г.р. Кирг. ССР, Джелал – Абадская обл. Учтерекский р-н, с. Жазчеку. Беспартийный. Рядовой, стрелок 137гв. сп 47гв.сд. Погиб в бою 02.10.1943г. Первичное место захоронения с. Войсковое Солонянского р-на Днепропетровской обл. Брат - Нуркулов Мерак проживал там же. На братских могилах с. Войсковое не увековечен.

11. Османов Анархум – 1917г.р. Кирг. ССР, Джалал – Абадская обл. Ириндижанский с/с, к/з "Послар". Призван Караванским РВК Джалал – Абадской обл. Член ВКП (б). Рядовой, стрелок 174 гв.сп 57гв.сд. Погиб в бою 03.10.1943г. Первичное место захоронения зап. окраина с. Войсковое Солонянского р-на Днепропетровской обл. Жена – Османова Анарджен проживала там же. На братских могилах с. Войсковое не увековечен.

Поисковик просит отыскать семьи воинов, которые выявлены. И уже к семьям - просьба: присылать фото погибшего воина, копию похоронки, ксерокопию обложки и страницу с Книги Памяти, где увековечено имя воина -кыргызстанца погибшего и похороненного в с. Войсковое.

0555-923-603 - вотсап – Поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш", Владимир Усенко – в фейсбуке.