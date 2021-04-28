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"Первый, который услышит". Жапарова призвали вести прямую линию с народом

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- Оксана Гут
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Садыру Жапарову предложили стать первым президентом Кыргызстана, который захочет разговаривать и слышать народ. С предложением о создании прямой линии выступила глава ОФ "имени Зиты и Гиты Резахановых" Зумрият Резаханова.

По ее словам, зачастую власти не знают, как на самом деле живут и выживают простые граждане. Хотя, чтобы заметить сложившийся в стране социальный контраст, стоит лишь выехать из столицы в села. Прямая линия с президентом могла бы наладить взаимопонимание между главой государства и обычными людьми, считает Резаханова.

"Пусть он будет первым президентом, который услышит, которому можно будет позвонить и рассказать о проблемах народа, сказать "помогите" О чаяниях людей ему не скажут его приближенные. Как они скажут про самих себя, что плохо работают? А прямая линия была бы показателем явной заботы главы государства о своем народе, это повысит и рейтинг и самого президента. Это было бы замечательно понимать, что он хочет с нами разговаривать, что он хочет нас слушать и видеть. Что ему нет разницы - министр это, богатый человек или такой бедный простой как я", - сказала в разговоре с VB.KG глава общественного фонда.


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URL: https://www.vb.kg/400197
Теги:
Владимир Путин, Садыр Жапаров, президент, социальная защита, Кыргызстан, политика, Помощь
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