"Первый, который услышит". Жапарова призвали вести прямую линию с народом

Садыру Жапарову предложили стать первым президентом Кыргызстана, который захочет разговаривать и слышать народ. С предложением о создании прямой линии выступила глава ОФ "имени Зиты и Гиты Резахановых" Зумрият Резаханова.

По ее словам, зачастую власти не знают, как на самом деле живут и выживают простые граждане. Хотя, чтобы заметить сложившийся в стране социальный контраст, стоит лишь выехать из столицы в села. Прямая линия с президентом могла бы наладить взаимопонимание между главой государства и обычными людьми, считает Резаханова.

"Пусть он будет первым президентом, который услышит, которому можно будет позвонить и рассказать о проблемах народа, сказать "помогите" О чаяниях людей ему не скажут его приближенные. Как они скажут про самих себя, что плохо работают? А прямая линия была бы показателем явной заботы главы государства о своем народе, это повысит и рейтинг и самого президента. Это было бы замечательно понимать, что он хочет с нами разговаривать, что он хочет нас слушать и видеть. Что ему нет разницы - министр это, богатый человек или такой бедный простой как я", - сказала в разговоре с VB.KG глава общественного фонда.