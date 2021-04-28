Китай временно закрывает границы с Кыргызстаном для грузоперевозок. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ КР.

"По инициативе китайской стороны, в связи с празднованием "Дня труда" пункты пропуска "Торугарт-автодорожный" и "Иркештам-автодорожный" на кыргызско-китайском участке государственной границы с 1 по 4 мая 2021 г. включительно будут временно закрыты для перемещения грузов", - говорится в сообщении ведомства.

Пункты пропуска "Иркештам-автодорожный" и "Торугарт-автодорожный" возобновят функционирование 5 мая 2021 г. в соответствии с временным алгоритмом действий, при перемещении товаров из Китайской Народной Республики в Кыргызскую Республику.