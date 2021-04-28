Повышение тарифов. Политолог высказался об обеспечении прозрачности

Власти Кыргызстана на всем протяжении независимости озвучивали вопрос необходимости поднятия тарифов на электроэнергию. Серьезно он обсуждался семь лет назад – в 2014 году. За эти годы ситуация еще больше усугубилась. Поэтому, поднятие тарифов – вопрос наболевший. Другое дело, что у нас очень политизированное общество, многие кыргызстанцы живут на небольшие зарплаты. Поднятие тарифов для них вопрос существенный. Об этом VB.KG сообщил политолог Игорь Шестаков.

Он напомнил, что в 2014-ом, Минэнерго инициировало общественные дискуссии по поводу поднятия тарифов.

- С клубом "Пикир" мы тогда проводили круглый стол с представителями ведомства, экспертного сообщества, депутатов парламента. Но к какому-либо консенсусу прийти не удалось. У каждого тогда была своя правда. Минэнерго утверждали, что идет большой износ оборудования на 70-80%, эксплуатируемого со времен СССР. Чтобы запустить новые мощности, нужно поднятие тарифов. Представители экспертного сообщества приводили свои аргументы о том, что в энергосекторе высокий уровень коррупции, большой уровень энергопотерь. Если убрать все эти факторы, не надо будет поднимать и тарифы. И можно также успешно финансировать проекты по модернизации, - сказал Шестаков.

По мнению политолога, то предложение, что тарифы поднимутся для богатых, а бедные не почувствуют проблем, упирается в реализацию.

- В обществе высокий запрос на справедливость. Если общественность будет видеть, что крупные бизнесмены пытаются обойти законные методы и приобретать справки, как малоимущие, это вызовет широкий общественно-политический резонанс. В нашей истории уже были случаи, когда владельцы особняков платили, благодаря договоренностям, меньше, чем пенсионеры из однокомнатной квартиры. Если правительство рассматривает такой план, чтобы поднять тарифы и сохранить социально-политическую стабильность, нужно максимально прозрачно показывать, что богатые платят больше обычных граждан. Так как только прозрачность и дальнейшие меры по сокращению коррупции в энергосекторе могут выступить в поддержку этой идеи,- заключил Игорь Шестаков.

Стоит напомнить, что сегодня на митинг вышли жители Нарына. Они потребовали от властей, не повышать тарифы на электроэнергию.