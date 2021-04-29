Тарифные войны. Ждать ли бунта маршрутников в Бишкеке?

Накануне в мессенджерах и интернет-пространстве неизвестными лицами была распространена информация, что 3 мая водители столичных микроавтобусов устроят очередную забастовку и не выйдут на работу. Требования все те же – поднять тариф, причем незамедлительно. Хотя столичная мэрия уже разработала всю документацию, которая проходит сейчас положенные законодательством процедуры. Представители транспортных компаний говорят, что действуют некие провокаторы, личности которых пока не установлены.

Эта тема за последние месяцы уже успела набить оскомину даже тем, кто ездит на личном автомобиле и далек от общественного транспорта. Ну а про пассажиров маршрутных такси и говорить нечего – поведение устраивающих забастовки шоферов откровенно злит горожан. Тем более, что столичные власти и так уже запустили процедуру повышения тарифов.

Напомним, в середине января текущего года водители столичных микроавтобусов неожиданно для жителей и гостей Бишкека объявили забастовку и потребовали поднять тариф на проезд. Сделали они это также подло, как и во время прошлых своих акций протеста – просто бросили десятки и даже сотни тысяч пассажиров на улицах города. На остановках творилось такое столпотворение, что невольно напомнило 90-е годы, когда общественный транспорт после развала Союза практически перестал курсировать.

Все здравомыслящие люди прекрасно понимали, что тариф нужно поднимать, это веяние времени. Но не таким же способом! Есть у вас профильные ассоциации, пишите письма во все инстанции, подключайте СМИ, проводите заседания, круглые столы – в общем, лоббируйте свои интересы цивилизованными средствами. А после этой выходки даже те, кто сопереживал маршрутникам, перестали выражать им поддержку.

Однако мэрия в лице тогдашнего исполняющего обязанности градоначальника Балбака Тулобаева довольно живо откликнулась на проблему. С недовольными перевозчиками был проведен ряд встреч, после которых чиновники запустили довольно сложную процедуру изменения стоимости проезда. Она заключается в подготовке экономического обоснования, проведении анализа регулятивного воздействия, вынесения предложения на общественные обсуждения, экспертизе со стороны Минэкономики, а потом уже внесении на рассмотрение депутатов городского парламента и окончательного принятия решения. Маршрутников сразу предупредили, что это займет как минимум три месяца. Тем более, что на носу были выборы в городской кенеш, новый созыв которого и будет давать или не давать добро.

После этого было подготовлено несколько вариантов дальнейшего развития ситуации. Первый – оставить все как есть. Но в этом случае чиновники констатировали дальнейший развал сферы пассажирских перевозок в столице. Ведь износ подвижного состава колеблется от 40 до 70 процентов. А деятельность городских пассажирских предприятий, независимо от форм собственности, остается убыточной. Но если муниципальные автопарки хоть как-то субсидируются со стороны мэрии, то частным перевозчикам не выделяется ни тыйына.

Второй вариант заключается в повышении оплаты за проезд в муниципальном транспорте (автобусы и троллейбусы) до 11 сомов, а в маршрутных такси до 15. К слову, именно такую таксу и просили частные перевозчики во время своих первых выступлений. Это уже потом они передумали и решили, что для полного счастья все-таки нужно 19-20 сомов.

И, наконец, третий путь: муниципальные автобусы – 15 сомов, троллейбусы – 11, маршрутки 19.

Чиновники называют наиболее приемлемым и оперативно реализуемым второй сценарий. Подготовленные предложения 26 апреля вынесли на обсуждение широкой общественности, опубликовав их на официальном сайте мэрии. Просто в подготовленной аналитической записке имелись некоторые замечания и недочеты, на устранение которых потребовалось время.

После общественных обсуждений документ направят в Министерство экономики и финансов. То есть, остается совсем чуть-чуть до его рассмотрения новым составом бишкекского городского кенеша, который в скором времени приступит работе. Но тут как гром среди ясного неба грянула информация, что на 3 мая готовится очередной бунт.

После этого была проведена встреча вице-мэра Русланбека Акылбекова с водителями маршруток и руководством перевозческих компаний, а также представителями профильных ассоциаций. На встрече помимо тарифа за проезд обсуждалось уменьшение налоговых сборов для шоферов, чтобы облегчить на них нагрузку. Однако от них потребовали решать вопросы в рамках правового поля. Организация протестов и сбоев в работе общественного транспорта являются грубыми нарушениями договоренностей между городской властью пассажирскими компаниями.

Но даже на этой встрече прозвучали требования незамедлительного повышения стоимости проезда и угрозы не выйти на линии. Дескать, в последнее время ГСМ существенно поднялись в цене, а потому деньги нужны прямо сейчас. До отдельных индивидуумов никак не доходит, что есть установленная законом процедура, обойти которую никак нельзя. Иначе решение об изменении тарифа будет незаконным.

Затем была еще одна встреча, в которой помимо транспортников приняли участие акимы всех районов, представители налоговой службы, а также ГКНБ и МВД. На ней начальник ГУВД Бишкека Азамат Ногойбаев отметил, что ситуация под контролем, обстановка отслеживается, зачинщики саботажа устанавливаются. Правоохранительные органы совместно с управлением городского транспорта проводят разъяснительные беседы с руководителями частных фирм-перевозчиков о недопущении сбоя в работе.

Выразили свою поддержку столичным службам и представители ГКНБ. Они заявили, что окажут содействие в выявлении деструктивных сил, нагнетающих обстановку и создающих негативное общественное мнение в отношении мэрии и транспортных компаний. Чекисты заявили, что все эти лица будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.

Вице-мэр Русланбек Акылбеков добавил, что столичные власти должны поддерживать малый и средний бизнес в столице. Поэтому соответствующим службам поручено упростить получение необходимых для перевозки документов. Например, медицинских справок и лицензий.

В общем, на этот раз чиновники действительно озаботились проблемами перевозчиков. Жаль только, что в их числе есть те, кто мутит воду. К слову, касаемо возможного бунта 3 мая, столичные власти заявили, что в это день на всех конечных остановках будут дежурить мобильные бригады. Они намерены проверять частоту выхода маршруток на линии.

Горожан же просят направлять свои предложения и комментарии по поводу предлагаемых вариантов изменения тарификации в общественном транспорте на электронную почту: transport305@mail.ru

компетентно

Прокомментировать ситуации мы попросили руководителя ассоциации перевозчиков "Альянс-Бус" Григория Николаиди.

- Мы сейчас проводим просветительскую работу среди наших водителей, - рассказал председатель объединения. – Разъясняем, что процедура изменения тарифа действительно очень сложная и требует много времени. К тому же на сегодняшний день еще не сформирован новый состав городского кенеша, который будет принимать решение. Призываем не поддаваться на провокации.

- Также с нашей стороны выражена готовность вместе со столичными службами организовать группы на конечных остановках, чтобы отслеживать любые попытки дестабилизировать ситуацию провокаторами 3 мая. Мы очень надеемся, что их найдут и накажут. Так как законопослушные водители действительно боятся, что нарушители могут сделать им что-нибудь плохое, - заключил Григорий Николаиди.

взгляд

Водители маршрутных такси рискуют окончательно потерять лицо перед горожанами, которые их и без того недолюбливают. Давайте говорить открыто – правила дорожного движения нарушают практически все из них. Основные проступки – посадка-высадка в неположенных местах, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу и бесконечные разговоры по мобильному телефону во время движения. Интернет пестрит соответствующими видеороликами.

Мало того, очень часто от шоферов пассажиры получают в свой адрес откровенное хамство. Многие позволяют себе такие выходки, как курение в салоне. Да и неопрятность машин вызывает чувство отвращения. Все это воспринимается уже как само собой разумеющееся.

И на этом фоне эти товарищи позволяют себе забастовки. Да еще и тогда, когда их вопрос практически решен. Думается, что установить личности провокаторов ни для МВД, ни для ГКНБ не станет проблемой. Можно с большой долей вероятности утверждать, что сами шоферы прекрасно знают, кто у них верховодит и призывает к саботажу.

Так вот, дабы хоть немного реабилитировать себя в глазах горожан, перевозчики должны пойти навстречу правоохранителям и указать на зачинщиков. Их нужно наказать максимально строго, насколько это позволяет закон. И поставить пожизненный бан на перевозку пассажиров. Быть может тогда подобные им персоны будут в следующий раз думать, прежде чем гадить целому городу.