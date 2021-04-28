Кыргызстан и Татарстан обменяются опытом в образовательной сфере

Об углублении сотрудничества между Кыргызской Республикой и Республикой Татарстан в образовательной и научной областях договорились члены делегации КР, находящейся сейчас в Казани с министром образования и науки РТ Ильсуром Хадиуллиным.

Посол КР Гульнара-Клара Самат отметила богатые образовательные традиции Татарстана, наличие серьезной научной школы, передовые позиции республики в российской сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в углублении взаимодействия на этих направлениях, в расширении и укреплении контактов между образовательными учреждениями КР и РТ, разработке и реализации соответствующих программ.

Кроме того, специалистами Татарстана будет изучена возможность открытия филиала его средне-специального профессионального образовательного учреждения на базе одного из колледжей Кыргызстана.

В ходе пребывания в столице РТ кыргызстанцы также посетили Казанский Федеральный университет, встретились с его ректором Ильшатом Гафуровым. И обсудили вопросы углубления партнерства в области подготовки кадров по востребованным для КР специальностям, повышения в РТ квалификации преподавателей Кыргызстана, другие задачи.

Знакомство с КФУ началось с экскурсии по музею истории этого крупнейшего в Татарстане и России вуза, просмотра небольшого фильм о нем. Затем Ильшат Гафуров рассказал гостям о структуре университета и приоритетах в его работе, которые были определены исходя из востребованности обществом, бизнесом и властью. Ректор подчеркнул, что КФУ занимает высокие позиции в мировых рейтингах, а по нескольким направлениям входит в топ-100 лучших вузов мира.

Как сообщил Гафуров, КФУ сегодня сотрудничает с 14 научно-образовательными центрами Кыргызстана, в нем обучаются 95 граждан этой республики. И такое взаимодействие, как подчеркнуто, будет расширяться.

По словам заместителя министра образования и науки КР Нурлана Омурова, профильными ведомствами обеих республик будет создана совместная рабочая группа, которая займется разработкой "дорожной карты" сотрудничества в сфере образования и науки. В частности, в рамках этой карты планируется запуск совместных образовательных программ, в том числе по двойным дипломам. Также предусматривается организация совместных исследований ученых, которые станут работать на приоритетных для обеих сторон направлениях.