"Город, дружественный детям и молодежи". Кара-Куль выиграл 3 млн сомов

Садыр Жапаров сегодня, 28 апреля, встретился с активной молодежью из городов-участников национального конкурса "Город, дружественный детям и молодежи". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент особо отметил, что молодежь, у которой имеется огромный социально-экономический, культурный, творческий и научный потенциал, сегодня является стратегическим ресурсом для развития страны. Он подчеркнул, что молодежь можно рассматривать как самый ценный человеческий ресурс для экономического роста и благополучия поколений.

Садыр Жапаров наградил победителей конкурса "Город, дружественный детям и молодежи" и ответил на интересующие молодых людей вопросы по различным тематикам, выслушал их пожелания и предложения по развитию страны.

Президент ответил на вопросы, касающиеся поддержки лиц с ограниченными возможностями здоровья, роли организаций по развитию молодежной политики в регионах и влиянии новой Конституции на новое поколение, необходимости создания соответствующей инфраструктуры для развития внутреннего туризма, законодательного закрепления статуса волонтеров, внесших вклад в борьбу с пандемией коронавирусной инфекции, цифровизации сферы здравоохранения и др.

В двухгодичном национальном конкурсе "Город, дружественный детям и молодежи" участвовали 18 городов: Бишкек, Кара-Балта, Токмок, Нарын, Балыкчы, Каракол, Талас, Кара-Куль, Таш-Комур, Кербен, Кочкор-Ата, Джалал-Абад, Узген, Ош, Кара-Суу, Кадамжай, Баткен и Исфана.

По итогам конкурса:

- город Кара-Куль Джалал-Абадской области занял первое место в конкурсе и стал обладателем призового фонда в сумме 3 млн сомов;

- город Балыкчы в Иссык-Кульской области получил второе место и 2 млн сомов;

- город Баткен в Баткенской области заслужил третье место и 1 млн сомов.

Также десяти городам, набравшим высшие баллы, по комплексной оценке, проведенной Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики, присвоено звание "Город, дружественный детям и молодежи". В этот список, кроме победителей, вошли Кадамжай, Токмок, Нарын, Джалал-Абад, Кочкор-Ата, Ош и Каракол.