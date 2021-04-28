Почему чемпионы мира по парашютному спорту тренируется в Канте?

Четвертый год сборная Вооруженных сил РФ и России по парашютному спорту, состоящая из спортсменов Центрального спортивного клуба армии, проводит учебно-тренировочные сборы на объединенной российской военной базе ОДКБ "Кант".

Первый раз российские спортсмены приехали в Кыргызстан тренироваться в марте 2017 года. С тех пор весенние сборы у них проходят всегда здесь. Из-за пандемии коронавируса исключением стал лишь 2020 год. В прошлом году по этой причине не проводились и международные соревнования по парашютному спорту, также, впрочем, как и по многим другим видам спорта.

А чемпионат и Кубок России эта команда, как всегда, уверенно выиграла. Еще бы, ведь в ее составе сильнейшие парашютисты планеты. С 2015 года они выигрывают все чемпионаты мира, как гражданские, так и военные. За эти годы на главных соревнованиях россияне завоевали 48 золотых медалей.

В Канте тренируется, в том числе, одна из самых титулованных парашютисток державы – заслуженный мастер спорта России, абсолютная чемпионка мира (FAI, CISM) 2014 года, 17-кратная чемпионка мира в составе команды, многократный призер чемпионатов мира и Европы в личном зачете в отдельных упражнениях старший прапорщик Елена Лактионова. На ее счету около 12 тысяч прыжков с парашютом, а заслуженный мастер спорта, чемпион мира Сергей Шенин выполнил примерно 20 000 (!) прыжков.

Костяк команды, завоевавший самые высокие в мире награды, практически не изменился, но прибавилось молодежи. Словом, с преемственностью поколений здесь все в порядке.

В начале этого года у команды проходили сборы на базе Рязанского военного воздушно-десантного училища. Там спортсмены занимались физической подготовкой, посещали спортзал, бассейн, но прыжки с парашютом не выполняли.

Как в предыдущие годы, сезон прыжков россияне открыли в Канте. Здесь, как они говорят, хорошие погодные условия, тогда как на юге России в это время еще достаточно прохладно. К тому же там помехой часто бывает ветер. По словам старшего тренера команды подполковника Александра Иванова, командование авиабазы "Кант" во всем их поддерживает. Спортсмены благодарны за помощь и радушный прием. Говорят, что сами по себе парашютисты ничего не смогут без служб, которые обеспечивают полеты и, конечно же, без вертолета и его экипажа.

Летчики здесь - высочайшего уровня, и полеты они выполняют к тому же на новых винтокрылых машинах. У поступивших недавно в воинскую часть вертолетов Ми-8 МТВ-5-1, помимо всего прочего, более мощные двигатели, они комфортабельнее прежних, малошумные и берут на борт больше парашютистов.

Кроме вышеперечисленных, есть еще один существенный плюс выполнения прыжков на аэродроме Кант. Дело в том, что он находится на высоте почти 700 метров над уровнем моря. Из-за разряженного воздуха парашютисты приземляются здесь со стремительной скоростью. Сейчас им выполнять прыжки непросто, но зато потом будет легче на равнине. В общем, в Канте они получают дополнительный запас прочности.

В эти дни парашютисты выполняют на тренировках три вида упражнений: прыжки на точность приземления, индивидуальную и групповую воздушную акробатику.

Отрабатывая точность, они приземляются на специальный датчик диаметром 32 сантиметра, установленный на батуте. В самом центре датчика имеется маленький круг, при прикосновении к которому срабатывает звуковой сигнал. Это значит, что упражнение выполнено на все сто процентов. Если же парашютист приземляется на датчик, но не касается этого круга, на мониторе появляется цифра, показывающая, на сколько сантиметров он уклонился от цели. На тренировках во время приземления парашютистов датчик пищит почти постоянно. Что еще раз подтверждает высочайший уровень спортсменов.

Кстати, российские спортсмены открыли в Кыргызстане не только сезон прыжков с парашютом, но и купальный сезон на Иссык-Куле. Во второй декаде апреля, когда в Чуйской долине лили дожди и временами даже шел снег, на киргизском горном море стояла прекрасная погода. Прыгать с парашютом все равно было нельзя, поэтому россияне поехали на два дня на Иссык-Куль и вволю там накупались. Вода, как они говорят, хоть пока и холодная, но благодаря термальным источникам рядом с берегом они чувствовали себя очень комфортно.

- Необыкновенный Иссык-Куль, живописные горные ущелья – божественные места! Здесь живут замечательные гостеприимные люди! Кыргызстан – прекрасная земля, дай бог, чтобы она процветала, - пожелал кыргызстанцам подполковник Иванов.

На днях парашютисты Центрального спортивного клуба армии, сборной Вооруженных сил РФ и России улетят домой. В Кыргызстане они тренировались в общей сложности почти месяц, каждый выполнил за это время более 120 прыжков и получил на горном аэродроме дополнительный запас прочности. Все это, конечно же, поможет прославленным спортсменам успешно выступить на предстоящих соревнованиях.

В конце мая команда примет участие в Кубке Вооруженных сил РФ, посвященном командующему ВДВ, Герою СССР, генералу армии Василию Маргелову, который пройдет в Пскове. Затем парашютисты отправятся в Словению, Австрию и Швейцарию, где состоятся этапы Кубка мира. Позже они выступят на двух чемпионатах мира в Кемерово, а в ноябре - в Катаре на основном чемпионате мира среди военнослужащих.