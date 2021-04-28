С начала года в КР погибли четыре человека на железнодорожных путях

С начала года на железнодорожных путях скончались четыре человека, среди них малолетний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГП "НК "Кыргыз темир жолу".

"За период с 1 января по 28 апреля 2021 года года зафиксировано 32 случая экстренного торможения поездов по причине нахождения людей на железнодорожных путях. Из них 3 человека получили травмы, 4 человека со смертельным исходом, среди них ребенок в возрасте 4 лет. Также 10 случаев нахождения скота на железнодорожной линии, из них 3 - с наездом. Кроме этого, 3 случая столкновения автомашины с поездом, в результате которых 3 человека доставлены в больницу. Ущерб нанесенный железной дороге составил – 181 млн 17 тысяч 92 сома", - информируют в ГП.

Отмечается, что ежедневно продолжается увеличение случаев нахождения людей на железнодорожных путях, особенно детей. В связи с чем, ГП "НК "Кыргыз темир жолу" обращается к населению и водителям и призывает их к внимательности и соблюдению строгих правил безопасности при переходе и переезде железнодорожных путей. Железная дорога – зона повышенной опасности.

Каждый человек должен неукоснительно соблюдать правила поведения на железной дороге, прислушиваться к сигналам, быть внимательным, а также предостерегать других, прежде всего детей. Основная причина трагедий – нарушение правил безопасности при переходе, переезде или нахождении на железнодорожных путях.

Запомните сами и научите детей правилам поведения на железнодорожных путях:

• Не ходите по путям. Железнодорожная колея – техническое сооружение специального назначения, а не прогулочная аллея.

• Не переходите и не пересекайте пути в неустановленных местах. Для этого существуют специально оборудованные переходы, мосты и настилы.

• Не пытайтесь перебежать через пути перед проходящим поездом, даже если состав движется медленно. Тормозной путь поезда составляет - до 1000 метров.

• Не пересекайте пути через стрелочный переход. Стрелка может сработать в любой момент.

• Не переходите пути при запрещающем сигнале семафора – остановитесь, даже если шлагбаум открыт.

• Не залезайте на крыши вагонов, чтобы не получить поражения электрическим током.

• Не забирайтесь на железнодорожные опоры и другие служебные конструкции. Не трогайте токоведущее оборудование под вагонами. Никогда не подлезайте под вагоны и платформы стоящих поездов. В контактной сети высокое напряжение – до 27 500 вольт. Поражение током может случиться на расстоянии до 2 метров от контактного провода.

• Не надевайте наушники и не разговаривайте по телефону, если идете вдоль железнодорожного полотна. Будьте внимательны к звуковым и световым сигналам.

• Держитесь на расстоянии не менее 5 м от ближнего к вам рельса.

• Не ходите рядом с железнодорожными путями в состоянии алкогольного опьянения. В этом состоянии человек не может адекватно оценить уровень опасности и быстро отреагировать.

• Не ходите рядом с высокоскоростными магистралями. Из-за высоких скоростей движения возле состава образуется сильный воздушный поток, из-за которого вы можете потерять равновесие и упасть.

• Не кладите на рельсы посторонние предметы и не позволяйте делать это детям. Подобные развлечения могут привести к трагическим последствиям.

• Не оставляйте детей одних вблизи железнодорожных путей, тем более не разрешайте им там играть. Помните - это опасно для жизни!

Движение через железнодорожные пути на транспортных средствах

1. Водители транспортных средств могут пересекать железнодорожные пути только по железнодорожным переездам, уступая дорогу поезду (локомотиву, дрезине).

2. При подъезде к железнодорожному переезду водитель обязан руководствоваться требованиями дорожных знаков, светофоров, разметки, положением шлагбаума и указаниями дежурного по переезду и убедиться в отсутствии приближающегося поезда (локомотива, дрезины).

Запрещается выезжать на переезд:

• при закрытом или начинающем закрываться шлагбауме (независимо от сигнала светофора);

• при запрещающем сигнале светофора (независимо от положения и наличия шлагбаума);

• при запрещающем сигнале дежурного по переезду;

• если за переездом образовался затор, который вынудит водителя остановиться на переезде;

• если к переезду в пределах видимости приближается поезд (локомотив, дрезина);

Кроме того, запрещается:

• объезжать с выездом на полосу встречного движения стоящие перед переездом транспортные средства;

• самовольно открывать шлагбаум;

• провозить через переезд в нетранспортном положении сельскохозяйственные, дорожные, строительные и другие машины и механизмы;

• без разрешения начальника дистанции пути железной дороги движение тихоходных машин, скорость которых менее 8 км/ч, а также тракторных саней-волокуш.

В случаях, когда движение через переезд запрещено, водитель должен остановиться у стоп-линии, знака 2.5. или светофора, если их нет - не ближе 5 м от шлагбаума, а при отсутствии последнего - не ближе 10 м до ближайшего рельса.

3. При вынужденной остановке на переезде водитель должен немедленно высадить людей и принять меры для освобождения переезда, если транспортное средство не удастся удалить с переезда водитель должен:

• при имеющейся возможности послать двух человек вдоль путей в обе стороны от переезда на 1000 м (если одного, то в сторону худшей видимости пути), объяснив им правила подачи сигнала остановки машинисту приближающегося поезда;

• оставаться возле транспортного средства и подавать сигналы общей тревоги; при появлении поезда бежать ему навстречу вдоль железнодорожных путей, подавая сигнал остановки.

Примечание: Сигналом остановки служит круговое движение руки (днем с лоскутком яркой материи или каким-либо хорошо видимым предметом, ночью - с фонарем или факелом). Сигналом общей тревоги служат серии из одного длинного и трех коротких звуковых сигналов.

Правила выпаса скота вблизи железной дороги

1. При прогоне животных через железнодорожные пути стадо должно быть разделено на группы такой численности, чтобы был обеспечен безопасный прогон каждой группы.

2. Водителям гужевых повозок, погонщикам вьючных, верховых животных и скота запрещается:

• оставлять на дороге животных без надзора;

• допускать выход скота в полосу отвода железной дороги;

• осуществлять выпас скота в полосе отвода железной дороги;

• прогонять животных через железнодорожные пути вне специально отведённых местах, а также в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости (кроме скотопрогонов на разных уровнях).

3. Владельцы скота, в целях предотвращения самовольного выхода скота из помещений, вольеров и загонов, должны содержать указанные объекты в исправном состоянии.

Разрешается выпас скота на расстоянии не ближе 200 метров от железной дороги под надзором пастухов или на привязи.