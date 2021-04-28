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В Бишкеке откроют дополнительные временные пункты вакцинации от COVID-19

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- Оксана Гут
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В Бишкеке будут организованы дополнительные временные пункты вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава и соцразвития КР.

По данным директора Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбары Ишенапысовой, пункты вакцинации в столице работают в штатном режиме, но наблюдаются небольшие очереди, где вакцинируют российской вакциной "Гам-КОВИД-Вак". Прививочные пункты посетила специальная рабочая группа, состоящая из представителей Министерства здравоохранения и соцразвития, Центра иммунопрофилактики и Городского управления здравоохранения.

"Сегодня мы посетили столичные пункты вакцинации. В трех пунктах, где прививают российской вакциной "Гам-КОВИД-Вак" наблюдаются небольшие очереди, в других местах вакцинации такого мы не увидели. Однако, несмотря на это приняли решение о развертывании дополнительных пунктов вакцинации в ЦСМ. При содействии мэрии города Бишкек, Красного Полумесяца Кыргызстана будем устанавливать шатры, дополнительные скамейки. Сейчас прорабатывается вопрос обеспечения питьевой водой граждан, которые пришли получать вакцину от коронавируса", - сказала Ишенапысова.

Для информации: на 28 апреля количество вакцинированных от COVID-19 в стране превысило 20 тысяч человек. Из них 606 человек получили вторую дозу вакцины. По республике работают 88 временных пунктов вакцинации и 65 мобильных бригад.

Напомним, на сегодня в г. Бишкек развернуто 11 временных прививочных пунктов:

  1. в ЦСМ №1.
  2. в ЦСМ №2.
  3. в ЦСМ №3
  4. в ЦСМ №4
  5. в ЦСМ №5
  6. в ЦСМ №6
  7. в ЦСМ №7
  8. в ЦСМ №8
  9. в ЦСМ №9
  10. в ЦСМ №14
  11. в ЦСМ №12
  12. в ЦСМ №15
  13. в ЦСМ №17
  14. в ЦСМ №18
  15. ЖДП
  16. Спец поликлиника.

Вакцинация российской вакциной "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V) проводится только в ЦСМ №2, 6, 7, 8.


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URL: https://www.vb.kg/400212
Теги:
вакцина, Кыргызстан, коронавирус, карантин, Минздрав
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