В Бишкеке откроют дополнительные временные пункты вакцинации от COVID-19

В Бишкеке будут организованы дополнительные временные пункты вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава и соцразвития КР.
По данным директора Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбары Ишенапысовой, пункты вакцинации в столице работают в штатном режиме, но наблюдаются небольшие очереди, где вакцинируют российской вакциной "Гам-КОВИД-Вак". Прививочные пункты посетила специальная рабочая группа, состоящая из представителей Министерства здравоохранения и соцразвития, Центра иммунопрофилактики и Городского управления здравоохранения.
"Сегодня мы посетили столичные пункты вакцинации. В трех пунктах, где прививают российской вакциной "Гам-КОВИД-Вак" наблюдаются небольшие очереди, в других местах вакцинации такого мы не увидели. Однако, несмотря на это приняли решение о развертывании дополнительных пунктов вакцинации в ЦСМ. При содействии мэрии города Бишкек, Красного Полумесяца Кыргызстана будем устанавливать шатры, дополнительные скамейки. Сейчас прорабатывается вопрос обеспечения питьевой водой граждан, которые пришли получать вакцину от коронавируса", - сказала Ишенапысова.
Для информации: на 28 апреля количество вакцинированных от COVID-19 в стране превысило 20 тысяч человек. Из них 606 человек получили вторую дозу вакцины. По республике работают 88 временных пунктов вакцинации и 65 мобильных бригад.
Напомним, на сегодня в г. Бишкек развернуто 11 временных прививочных пунктов:
Вакцинация российской вакциной "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V) проводится только в ЦСМ №2, 6, 7, 8.