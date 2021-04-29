Погода
$ 84.77 - 84.92
€ 101.82 - 103.32

Зеленский захотел встретиться с Путиным в Ватикане

202  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Украины Владимир Зеленский захотел провести двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным в Ватикане. Об этом политик заявил в интервью газете La Repubblica.

По его словам, Ватикан является идеальным местом для диалога о мире. Президент подчеркнул, что между Киевом и Москвой давно не было "настоящего прямого общения", что не способствует конструктивным переговорам в иных форматах.

Целью встречи он назвал прекращение войны в Донбассе и обсуждение вопросов о согласовании шагов для урегулирования конфликта. "И ответы на них получим, по моему мнению, сразу после того, как начнутся прямые консультации между Офисом президента Украины и администрацией президента России", - сказал Зеленский.

20 апреля украинский лидер публично обратился к Путину с предложением встретиться в любой точке Донбасса, где идет война. Президент России посоветовал Киеву вести переговоры по урегулированию конфликта с представителями самопровозглашенных республик, однако согласился принять Зеленского в Москве.

26 апреля Зеленский поручил главе своего офиса Андрею Ермаку связаться с администрацией Путина для организации встречи. "Мне кажется, что все идет к тому, что встреча состоится", - отметил украинский президент. Он заверил, что готов обсудить с Путиным вопрос о положении русских на Украине и статус православных церквей.

В свою очередь, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что администрации двух президентов постоянно контактируют по вопросу подготовки возможной встречи. При этом он подчеркнул, что предметом обсуждения на встрече не может быть поиск путей урегулирования конфликта в Донбассе.

Источник: lenta.ru


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/400215
Теги:
Владимир Путин, президент, Украина, Ватикан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  