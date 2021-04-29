Зеленский захотел встретиться с Путиным в Ватикане

Президент Украины Владимир Зеленский захотел провести двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным в Ватикане. Об этом политик заявил в интервью газете La Repubblica.

По его словам, Ватикан является идеальным местом для диалога о мире. Президент подчеркнул, что между Киевом и Москвой давно не было "настоящего прямого общения", что не способствует конструктивным переговорам в иных форматах.

Целью встречи он назвал прекращение войны в Донбассе и обсуждение вопросов о согласовании шагов для урегулирования конфликта. "И ответы на них получим, по моему мнению, сразу после того, как начнутся прямые консультации между Офисом президента Украины и администрацией президента России", - сказал Зеленский.

20 апреля украинский лидер публично обратился к Путину с предложением встретиться в любой точке Донбасса, где идет война. Президент России посоветовал Киеву вести переговоры по урегулированию конфликта с представителями самопровозглашенных республик, однако согласился принять Зеленского в Москве.

26 апреля Зеленский поручил главе своего офиса Андрею Ермаку связаться с администрацией Путина для организации встречи. "Мне кажется, что все идет к тому, что встреча состоится", - отметил украинский президент. Он заверил, что готов обсудить с Путиным вопрос о положении русских на Украине и статус православных церквей.

В свою очередь, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что администрации двух президентов постоянно контактируют по вопросу подготовки возможной встречи. При этом он подчеркнул, что предметом обсуждения на встрече не может быть поиск путей урегулирования конфликта в Донбассе.

Источник: lenta.ru