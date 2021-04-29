Конфликт в Баткене. Погранслужба КР призвала РТ не нагнетать ситуацию

Информация таджикской стороны, опубликованная в соцсетях, о якобы провокационных действиях со стороны граждан Кыргызстана, которых специально привозят из отдаленных населенных пунктов и подстрекают к межнациональному конфликту, полностью искажает реальное положение дел на кыргызско-таджикской государственной границе. Инцидент, произошИнцидент, произошедший 28 апреля 2021 года на территории "Головной водораспределитель" был спровоцирован гражданами Таджикистанаедший 28 апреля 2021 года на территории "Головной водораспределитель" был спровоцирован гражданами Таджикистана. Об этом сообщает Погранслужба КР.

В ПС ГКНБ отметили, что 28 апреля 2021 г. на берегу реки Ак-Суу в 3-4 метрах от условной линии государственной границы граждане Таджикистана пытались погрузить щебень.

- Пограничники Кыргызстана потребовали приостановить работы до тех пор, пока главы айыл окмоту двух стран не согласуют данный вопрос. Однако граждане Таджикистана проигнорировали требования кыргызских пограничников и продолжили погрузку. Пограничники Кыргызстана предупредили что применят оружие. Только после этого граждане соседнего государства отступили и приостановили работу. Позже на территории участка "Головной водораздел" таджикская сторона начала устанавливать камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередач. В момент установки второй видеокамеры прибывшие на место пограничный наряд ПС ГКНБ КР и сотрудники ОВД по Баткенской области потребовали приостановить работу по установке видеокамер. Примерно в 12.25 в селе Ходжаи Аъло (РТ) был произведен выстрел, предположительно, из охотничьего ружья, - напомнили в ведомстве.

Позже состоялась встреча пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана с участием сотрудников местных органов власти и силовых структур Сторон. Кыргызская сторона потребовала демонтировать установленные видеокамеры. В ходе переговоров стороны не смогли прийти к единому мнению.

- Жители приграничного района Кыргызстана, прибывшие на территорию водозабора "Головной", начали спиливать столб с установленной на нем видеокамерой. На месте конфликта с обеих сторон собрались около 100-150 человек. Противостояние между гражданами переросло в закидывание камнями. Пограничники совместно с взаимодействующими органами не допустили эскалации конфликта. Во время закидывания камнями трое граждан Кыргызстана получили различные телесные повреждения. Во время последних переговоров пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана, представители соседнего государства заявили, что пятеро граждан Таджикистана получили различные телесные повреждения: четверо получили ушибы от камней; один якобы получил ранение от охотничьего оружия (дробовика). Однако в ходе инцидента граждане Кыргызстана оружие не применяли, - подчеркивают в Погранслужбе КР.

По итогам последних переговоров таджикская сторона согласилась демонтировать установленные видеокамеры, однако обещания еще не реализованы.

- Распространяемая таджикской стороной информация о том, что гидросооружение полностью относится к Республике Таджикистан, и что граждане Кыргызстана в одностороннем порядке оккупировали это сооружение не соответствует действительности. Вместо урегулирования сложившейся ситуации, подобными заявлениями таджикская сторона нагнетает обстановку и вносит разлад в диалог между населением приграничных районов двух государств. Пограничная служба ГКНБ КР призывает таджикскую сторону объективно оценивать события, происходящие на границе и жестко пресекать провокации, - добавили в ПС ГКНБ КР.