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Мирзиеев поставил задачу правительству привлечь 1,7 млн туристов

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Узбекистан в этом году намерен привлечь 1,7 миллиона иностранных туристов. Такую задачу поставил Шавкат Мирзиёев, заявил вице-премьер, министр туризма и спорта Азиз Абдухакимов.

"Президентом Узбекистана в этом году была поставлена задача привлечь в страну 1,7 млн иностранных туристов и 7,5 млн внутренних туристов, при этом экспорт туристических услуг должен составить 370 млн долларов. Следует отметить, что самую большую долю из этих чисел составляет зиёрат (паломнический) туризм. В нашей стране насчитывается 784 исламских объектов, 19 христианских и 8 объектов буддийского культурного наследия. Воспользовавшись этой возможностью, в этом году мы можем привлечь 700 тысяч туристов, и общий объём туристических услуг составит 130 млн долларов", – отметил он в ходе "круглого стола" в Ташкенте.

В этом году на продвижение паломнических объектов в разрезе регионов будет потрачено в общей сложности 1,1 млрд сумов, а на продвижение туристического потенциала страны в зарубежных странах – 6 млрд сумов. Также планируется запустить авиационные и железнодорожные рейсы по ряду новых местных и зарубежных маршрутов.

Источник: podrobno.uz


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URL: https://www.vb.kg/400218
Теги:
туризм, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев
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