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Заключенному в селе Молдовановка пытались передать наркотики в торте

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- Виктория Гунгер
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В Кыргызстане в пенитенциарном учреждении №1 в селе Молдовановка Чуйской области был пресечен факт проноса

на территорию учреждения наркотических средств. Об этом сообщает ГСИН.

Накануне, примерно в 10:00 часов, в комнате досмотра учреждения при попытке передаче продуктов питания, предназначенного осужденному П.А. задержана гражданка В.М.

- Она пыталась передать запрещенные предметы - наркотические средства, спрятанные в запеченном торте. В ходе проверки торта внутри обнаружено вещество со специфическим запахом серо-бурого цвета напоминающего наркотическое средство (героин) примерным весом 25 грамм, а также 20 грамм вещества темно-зеленного цвета - гашиш.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП, задержанная гражданка В.М., а также все собранные материалы и вещественные доказательства были переданы в СС ОВД Аламудунского района для проведения дальнейших следственных мероприятий.

- ГСИН продолжает работу по пресечению каналов проникновения на территорию учреждения УИС запрещенных предметов. А также сообщает к лицам, предпринимающим попытки проноса или доставки запрещенных предметов на территорию УИС предусмотрена ответственность в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/400219
Теги:
ГСИН, наркотики, Кыргызстан
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