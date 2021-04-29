Погода
$ 84.77 - 84.92
€ 101.82 - 103.32

На юге КР столкнулись два "буса". Погибли два человека

125  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Токтогульском районе Джалал-Абадской области Кыргызстана на 216 км автодороги Бишкек-Ош столкнулись 2 автомобиля марки "Mercedes-Benz Sprinter". Об этом сообщает МЧС КР.

Как отмечается, в результате ДТП на месте погибли 2 человека.

- Личность погибших установлена: мужчина С.Т.,1976 года рождения, женщина У.А., 1976 - года. Еще 7 человек получили различные травмы. До приезда спасателей пострадавших на попутных машинах доставили в районную больницу Токтогулского района, - говорится в информации МЧС КР.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/400221
Теги:
Джалал-Абадская область, ДТП, погибшие, Кыргызстан, МЧС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  