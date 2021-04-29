На юге КР столкнулись два "буса". Погибли два человека

В Токтогульском районе Джалал-Абадской области Кыргызстана на 216 км автодороги Бишкек-Ош столкнулись 2 автомобиля марки "Mercedes-Benz Sprinter". Об этом сообщает МЧС КР.

Как отмечается, в результате ДТП на месте погибли 2 человека.

- Личность погибших установлена: мужчина С.Т.,1976 года рождения, женщина У.А., 1976 - года. Еще 7 человек получили различные травмы. До приезда спасателей пострадавших на попутных машинах доставили в районную больницу Токтогулского района, - говорится в информации МЧС КР.